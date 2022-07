Con el dólar blue por las nubes, ¿cómo se comportan los sanjuaninos?

Hace 24 horas el dólar blue rompió la barrera de los $300 para la compra, y eso llevo a que muchos indecisos analizaran si es hora de comprar, vender o esperar. El panorama en las casas de cambio del microcentro sanjuanino no ha sido tan diferente a jornadas anteriores. Si bien el público no se ha agolpado, no faltan las consultas sobre los valores, que sobre el mediodía rondaba en Cambio Santiago a $297 para la venta y $310 para la compra.

Entre los que quieren comprar dólares se encuentran aquellos que buscan resguardar sus “pequeños ahorros”. “Ahora la plata no vale nada, así que vine a ver si podía comprar 50 dólares al menos, pero me dijeron que espere porque no tenían billetes chicos”, comentó a Tiempo de San Juan un sanjuanino que prefirió no brindar su nombre. Desde adentro de la casa de cambio afirman que hay escasez de billetes chicos, pero que a medida que van entrando, se van vendiendo.

DÓLAR BLUE.jpg El dólar blue se mantiene con el mismo valor con el que cerró la jornada anterior

Por otro lado, están los que acuden hasta el local a vender sus dólares, incluso los pocos que tienen, aprovechando el valor que se está pagando por la moneda. Durante la recorrida de este medio, se pudo observar que incluso había sanjuaninos que llegan consultando si podían cambiar 20 dólares.

Mientras tanto, fuera de la casa de cambio se puede observar mayor presencia de los popularmente denominados “arbolitos”, personas que se dedican a la compra y venta de la monera extranjera a valor blue, donde están pagando hasta $300 por cada dólar, en algunos casos.

WhatsApp Image 2022-07-20 at 2.43.25 PM.jpeg

Con la moneda extranjera continuando en alza, para algunos la posibilidad de ahorrar en dólares se ha vuelto un poco más difícil que antes. Por su parte, desde el Gobierno Nacional están analizando nuevas medidas para implementar sobre la moneda extranjera debido a la escasez de divisas y los valores récord que maneja el dólar blue.