Cómo maneja sus cuentas San Juan ante el recambio de Gobierno

"Obviamente, esta situación entre lo que es inflación más estos acuerdos salariales que han tenido un fuerte impacto en las arcas de la provincia, bueno, ha sido necesario cambiar por ahí los objetivos que tenía cada uno de los ministerios. O sea, redefinir objetivos, redefinir y reasignar partidas de ministerios para poder seguir cumpliendo con los servicios básicos que presta el Estado y poder seguir pagando sueldos en tiempo y forma, seguir manteniendo la obra pública", describió el funcionario uñaquista este miércoles, en diálogo con Radio Sarmiento.

"Sabemos que el 10 de diciembre asume otro gobierno y en ese sentido, el gobernador nos ha pedido mucha prudencia a los efectos de entregar una provincia en orden, en condiciones para que el próximo gobierno pueda seguir generando beneficios para los sanjuaninos. Por eso es muy necesario ser muy cautelosos, muy prudentes", destacó. "Sabemos que el 10 de diciembre asume otro gobierno y en ese sentido, el gobernador nos ha pedido mucha prudencia a los efectos de entregar una provincia en orden, en condiciones para que el próximo gobierno pueda seguir generando beneficios para los sanjuaninos. Por eso es muy necesario ser muy cautelosos, muy prudentes", destacó.

Una de las variables negativas de peso es que la recaudación está llegando debajo de inflación, lo que obliga a "estirar los recursos". De acuerdo a los datos oficiales, lo que se recauda va oscilando entre 8 y 10 puntos por debajo de la inflación mes a mes comparado con el año pasado.

¿Qué partidas se han tocado ya? Torrent dijo que Uñac se sentó con cada uno de los ministros y "se han definido prioridades, que justamente es la obra pública para que siga generando empleo y siga generando actividad económica. Eso ha sido prioridad. Y después, por otro lado, algunas otras cuestiones que tienen que ver con algunos eventos, que tienen que ver con distintas situaciones que están bajo análisis y son las que por ahí se redefinen y obviamente son recursos que se redefinen a otro fin. En este caso puede ser para pagar sueldos, para pagar proveedores, para pagar justamente lo que es obra pública", señaló.

El diseño del presupuesto provincial para 2024 se empezó a trabajar en julio. Es cuando se empiezan a emitir y a disparar las distintas planillas a cada una de las reparticiones para que ellos esbocen las necesidades para el año siguiente. Después empieza un trabajo más fino de la dirección del presupuesto en donde se va haciendo la consolidación de cada una de esas planillas y ahí termina cerrando el presupuesto.

Para la confección final, el orreguismo ya pidió espacio. Es uno de los pocos asuntos en los que la gestión entrante quiso intervenir, ya que hubo un ofrecimiento formal de Sergio Uñac para Marcelo Orrego de que entren en paritarias pero fue rechazado por el santaluceño. Si bien se supo que desde Juntos por el Cambio habían pedido una reunión en Hacienda para conocer los números, el encuentro aún no se da.

"Después de la charla que ha mantenido el gobernador con Marcelo Orrego, nosotros todavía no hemos tenido ninguna charla con quien vaya a ocupar el lugar o los lugares en Hacienda, cuando obviamente estamos a disposición, para cuando lo disponga el gobernador realizaremos las reuniones que correspondan", destacó el Secretario de Hacienda.

El funcionario precisó que avanzarán de todas maneras con el presupuesto en el esqueleto básico, hasta que se dé la opinión del orreguismo. Es decir, las partidas que tengan que ver con políticas de Estado por ahora quedan a revisión. "Nosotros ahora, lo que vamos elaborando son los gastos fijos, que son justamente los gastos que no se puede no incluir en el presupuesto después, obviamente la impronta de ese presupuesto la colocará, la pondrá el gobierno que viene, lógicamente, que es el que lo va a ejecutar". En esto entra el cálculo de sueldos, gastos de mantenimiento, entre otros.

"Eso lo definirá justamente el gobierno entrante. O si destina más o menos para el deporte, o más o menos para educación, o más o menos para el público. Cada gobierno tiene una impronta y tiene una política, y bueno, en ese sentido nosotros vamos a colaborar hasta donde nos dejen colaborar, y me refiero yo al gobierno entrante, y listo. Pero vamos a estar a disposición en esto que el gobernador nos ha pedido, esto de madurez política y madurez democrática, en donde tiene que haber una transición ordenada, que no tiene por qué ser nada dramática, y un nivel de esa manera, obviamente, que los sanjuaninos, que han pensado de otra manera y han apoyado a otro gobierno, bueno, no se vean perjudicados", destacó Torrent.