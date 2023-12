Cómo está el sector eléctrico en San Juan: ¿habrá que comprar generadores como dijo la futura canciller?

“No hay debilidad en la red energética de San Juan. Se han hecho las inversiones del año, estamos terminando muy bien, y el gobierno de la provincia a su vez ha hecho las obras de transporte que hacían falta”, indicó el directivo. “Por la conjunción de ambas cosas, tenemos garantizado el servicio”, aseguró.

Energía San Juan, pertenece al grupo español Naturgy, y es la principal distribuidora eléctrica de la provincia. La otra es Decsa, pero solo opera en Caucete. Tejada dirige la compañía en la provincia y comentó a Tiempo de San Juan que por la robustez que posee la red eléctrica en esta jurisdicción, a lo sumo puede haber algún corte eventual cuando corra un viento Zonda, pero será algo accidental. “No habrá cortes por falta de capacidad. Aunque haga calor, un transformador no llegará al máximo. No, eso no va a pasar”, indicó.

Esa seguridad rige tanto para el sector residencial como el industrial, al que Mondino advirtió hace unos días. “Aquí las industrias pueden consumir lo que quieran, porque mientras que tengan para producir y vender, nosotros los vamos a abastecer, no hay ningún problema”, dijo Tejada. En la distribuidora están tan seguros de ese panorama que ni siquiera han hecho previsiones para posibles multas por cortes del servicio en el presupuesto para el 2024, aseguraron.

Tarifas y contratos

Fuentes del sector eléctrico explicaron que San Juan y varias provincias del interior tampoco tienen el problema de oferta de generación. En cambio, aseguran que sí tienen problemas las distribuidoras Edenor y Edesur en Buenos Aires, las cuales están reguladas por el ENRE, organismo que desde que se pesificaron las tarifas en el 2002, nunca terminaron de arreglar los contratos de concesión, ordenar y actualizar los valores.

“Es posible que este verano nos pasemos viendo los cortes y los grupos generadores en la avenida Corrientes. O sea, está bien que allá compren generadores”, explicó una fuente del sector.

En cambio, en San Juan, esa situación se normalizó en el año 2006, y desde entonces, se siguió transitando de manera regular, con revisiones tarifarias cada seis meses. Y junto con la actualización tarifaria que concede el Ente Provincial Regulador de Electricidad, la distribuidora está obligada a invertir y dar un buen servicio.

Es cierto además que hay situaciones extraordinarias de apagones masivos, a las que la red sanjuanina no puede escapar. Un antecedente fue el que ocurrió el 1 de marzo en todo el país por incendios que produjeron una falla en el NEA, precisamente en una línea de 500 Kv de alta tensión. Cuando algo como eso ocurre, se hacen cortes preventivos en el resto de jurisdicciones, para evitar un colapso. Otro apagón grave ocurrió en el 2019, cuando una falla en el Sur de Brasil, Uruguay y Paraguay causó cortes en Argentina.