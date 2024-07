Comienzan a circular los "Chachos", ¿recibirán en Valle Fértil la cuasimoneda riojana?

En Valle Fértil no van a recibir por ahora los Chachos, la nueva moneda provincial de La Rioja.

La respuesta generalizada es que, por el momento, no se aceptarán en el Valle. El intendente Mario Riveros fue contundente con la negativa: dijo que a nivel oficial no se recibirá en ningún ámbito. “No, nosotros en forma oficial, no haremos ningún convenio. Si alguien lo recibe será del sector privado”, anticipó.