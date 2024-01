Departamentos del norte de San Juan analizan recibir la cuasimoneda de La Rioja

Ambos coincidieron que, si bien no descartan en su totalidad recibir el BOCADE, hay que conocer los pormenores de la cuasimoneda, su valor real y si se podrá utilizar fuera de la vecina provincia. Cabe recordar que, en el pasado, las monedas emitidas por las provincias solo eran para el pago de bienes y servicios dentro de cada jurisdicción, a diferencia del Lecop, que era nacional.

“Personalmente no sé si nos serviría recibirlo. Esperemos que ellos puedan comenzar a trabajar con esa moneda y ver cómo funciona, y de ahí analizar si sirve para recibirla. Hay que ver primero que hacen nuestros vecinos”, detalló Aguirre.

Por su parte Barrios opina que, una vez emitido el bono y circulando, debería quedar en manos de cada comerciante y prestador si desea o no recibirlo, y no realizar una bajada de línea única para todos. “Tenemos un fuerte vínculo comercial con La Rioja, pero quedará liberado a cada uno, para que opten o no recibir la moneda. Es un tema a charlar la próxima reunión, para que cada quien decida. Esto dependerá del vínculo que tiene cada uno con La Rioja”, puntualizó.

Si bien son análisis personales, los representantes de los comercios de Jáchal y Valle Fértil aseguraron que la próxima semana mantendrán encuentros con sus respectivos sectores para tomar definiciones al respecto. No descartan entablar conversaciones además con los intendentes de ambos departamentos como con los jefes comunales de las zonas más cercanas al límite provincial, en caso de necesitar la creación de acuerdos o convenios para la circulación de la moneda riojana. Todo dependerá del alcance que tenga el BOCADE.

“Siempre que sea favorable, el comercio lo va a recibir. Si no es favorable, no será bienvenido. El comercio viene golpeado desde hace tiempo y tenemos que tener expectativas en lo positivo, en lo que nos sirva. Si no sirve, no podemos recibirlo porque es muy duro lo que viene”, puntualizó Aguirre.

Sin definiciones sobre la mesa, no está nada dicho por el momento, por lo que desde ambos sectores esperan no solo los pormenores de la cuasimoneda, sino también los encuentros que se den en ambas comunas la próxima semana.