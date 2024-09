Blanqueo: Por qué conviene sacar los dólares del colchón y ganar invirtiendo, según expertos de San Juan

Es que, en lugar de tenerlos inmovilizados, el régimen permite ingresarlos a una Cuenta Especial de Activos (CERA) en el banco y una Cuenta Comitente en el mercado financiero, donde deben permanecer hasta diciembre de 2025. Pero no quietos: se los puede invertir para ganar rendimientos.

“A diferencia de los anteriores, este blanqueo permite la colocación en el mercado de los fondos declarados y eso hace una diferencia clara”, opino Guillermo Soria, de Global Market. Es que a pesar de que se genera cierta inmovilidad el dinero que se declare se puede invertir. Por ejemplo, se ingresan 50 mil dólares a una cuenta especial, y luego se tienen que transferir al mercado a un comitente especial que también va a seguir las mismas reglamentaciones, y dentro de eso operar en prácticamente todos los títulos que ofrece el mercado financiero: títulos públicos, Bopreal, Obligaciones, acciones”, dijo el contador. Lo único que está excluido son Cedears e inversiones en cuentas extranjeras.

¿Son rentables los instrumentos financieros como para confiar allí los ahorros? Pamela Gutiérrez, Back Office de la entidad, aseguró que sí. “En el mercado notamos cierta tendencia alcista y con volumen que se está viendo mucho más que nada en las acciones. Además, la rentabilidad que se está dando en el mercado financiero es muy alta, claro que recomendamos carteras en función del perfil del cliente más moderadas o conservadoras o más agresivas”, añadió.

El juego del dinero

La oportunidad que permite este nuevo blanqueo es apostar a las finanzas para sacar rendimientos. El principio del “trading” como se dice a este juego financiero; es sencillo: básicamente significa comprar y vender activos negociados en los mercados financieros para obtener un beneficio. Si el precio del activo se mueve al alza, el Trader deberá comprar barato y vender más caro antes de que vuelva a bajar.

“Creo que la clave es jugar al “Trade”, que esté inmovilizada la cartera no implica que se pueda jugar, estableciendo objetivos claros de suba ”, aconsejó Soria. Los ejemplos: apostar a un título público con el objetivo de alcanzar un 10% de suba, por ejemplo. Una vez alcanzado ese 10%, retirarse de ese título y cambiar por otro activo.

Una vez que el ahorrista abrió la cuenta CERA, tiene que tener inmovilizados los fondos hasta diciembre de 2025. No puede retirar ese valor para libre uso, ya que, si lo hace, se le cobrara la retención, del 5% al 10%. Pero mientras tanto, con esos títulos o acciones se puede hacer trading. Para los expertos consultados, una cartera moderada podría ser invertir 50% en títulos públicos, un 30% en Obligaciones Negociables, y un 20% en acciones del mercado local.

¿En qué invertir? las respuestas van a ser tan variadas, según la entidad de bolsa que elija el sanjuanino. En el caso de esta entrevista, desde Global sugieren apostar a los bonos argentinos en dólares: el GD35 bajo legislación extranjera , y el AE38, bajo ley local. Entre las acciones, aquí apuestan por las del Grupo Galicia, la empresa energética Pampa Energía y la mayor empresa de la Argentina que es YPF.

Uno p

or uno, los motivos para dar el paso

Gutiérrez hizo hincapié en el tapón fiscal que ofrece el nuevo blanqueo. Significa que al que exteriorice sus ahorros se le perdonarán ciertas obligaciones tributarias y se evitarán fiscalizaciones a futuro sobre el pasado. No habrá que pagar impuestos de AFIP y la semana pasada San Juan adhirió al blanqueo, por lo que tampoco se pagara Ingresos Brutos y Sellos en la provincia. “Da cierta estabilidad que otros blanqueos anteriores no tuvieron, además si en el futuro hay otros blanqueos que ofrezca el gobierno, no va a poder entrar”, añadió.

Soria agregó que se elimina la inseguridad al tener el dinero en casa o en una caja de seguridad, y se logra empezar a generar rentabilidad. “Más allá de que la historia argentina ha sido complicada en materia de depositar divisas dentro del sistema financiero, en algún momento eso se cobra, se recupera, pero tenerlo guardado en la casa es totalmente inseguro”, dijo.

Requisitos para abrir una cuenta

El interesado debe ingresar con la computadora a la página web de AFIP con su clave fiscal y llenar los formularios de la manifestación y declaración jurada, que indique que quiere ingresar al blanqueo y el monto. Luego en el banco con el que opera abre una cuenta CERA bancaria, donde tendrá que presentar los formularios de AFIP. Luego elige la sociedad de bolsa con la que quiere operar, presenta todos los formularios y abre una cuenta comitente especial. No tiene costos por apertura ni mantenimiento. Se cobra una comisión por operación, entre el 1% y el 1,5%, según el instrumento.

El próximo 30 de setiembre vence la primera fecha clave para ingresar al blanqueo y quienes posean hasta 100 mil dólares podrán entrar sin pagar el 5% de impuestos. Si lo pagaran quienes depositen más de esa suma. Luego el 31 de diciembre y 31 de marzo son otras dos etapas, donde la alícuota será del 10% y del 15%.