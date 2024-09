Dónde están los proyectos inmobiliarios preferidos para inversiones de blanqueo en San Juan: todos los precios

En el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan (CPCISJ), donde tienen una aceitada área de estadísticas; informaron que las zonas más demandadas con destino residencial son Santa Lucia, Rivadavia, Rawson, Pocito y Albardón. Lo llamativo es que quedaron fuera Capital y Chimbas, dentro del Gran San Juan.

“Sí, el panorama es alentador. A principio de año se notaron cambios en los pequeños, medianos y grandes inversores, volcando sus ahorros al mercado inmobiliario debido a la poca rentabilidad del plazo fijo y la compra de dólares. Con las medidas recientes, del regreso del crédito hipotecario y del blanqueo de capitales alentó aún más a la gente a consultar por la compra de inmuebles”, dijo su presidente, Pablo Domínguez.

Los precios

Las unidades por las que más consultan en San Juan son los departamentos de uno y dos dormitorios y las casas de tres dormitorios. Los valores van desde los 40.000 dólares para un departamento de un dormitorio y 40 metros cuadrados (m2), y de 52.000 dólares para una unidad de dos dormitorios. Una casa de tres dormitorios, del tipo Natania, ronda los 82.000 dólares.

La Comisión de Estadísticas advirtió que los valores mencionados corresponden a unidades dentro del anillo de la Circunvalación y son término medio, ni económico ni premium, sin cochera y con una antigüedad de 5 años.

Mauricio Turell confesó otro dato interesante: “Me animo a decirte que hasta el rango de los 100.000 dólares sin duda hay una oferta importante, pero mucho más la hay por arriba de los 100.000 dólares, donde ya básicamente hablamos de casas en barrios privados o algunas otras construcciones con cierta calidad que más allá del lujo, personalmente creo que va de la mano de darse el gusto. Y San Juan tiene también ese margen de oferta que es bastante importante al momento de sellar una operación”, declaró quien preside la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria (CCISJ).

Tres factores juntos

En esta entidad destacaron que al blanqueo de capitales se suman la gran cantidad de oferta de propiedades y la eliminación del ITIS, el impuesto a la venta de inmuebles. Los tres factores impulsarán un “repunte considerable”, piensa. El ITIS es el impuesto a la transferencia de inmuebles que debía pagar el vendedor y que el gobierno nacional eliminó recientemente.

“El tema del blanqueo va muy enganchado, al menos en San Juan, con una oferta que supera la demanda y eso hace que se hayan reconsiderado y estabilizado los valores de venta y otras circunstancias que permiten cerrar la operación”, explicaron desde la CCISJ.

Si bien aún no hay compraventas cerradas, Turell dijo que confía en que el blanqueo “va a andar bien, porque la oferta en San Juan es variada y de todo tipo, y el que tenga la posibilidad de hacerlo va a poder sentarse y analizar lo que pudo ver y tomar la decisión”.

No se conoce por ahora si se inscribieron proyectos en obra en la AFIP para ser ofertados a posibles inversores provenientes del blanqueo como ha sucedido en otras provincias.

Perfil del sanjuanino

En el sector inmobiliario el comentario generalizado es que el sanjuanino siempre que siente alguna situación económica desequilibrante, inseguridad económica o en este caso el blanqueo de capitales, apuestan sin duda al ladrillo. Hablan que es de las pocas inversiones que no se devalúan en el transcurso de la historia.

"Sí hemos tenido momentos, hasta hace meses atrás donde la rentabilidad de los alquileres no fue la óptima como lo fue antes en San Juan, pero fue pasajero; por el contexto económico y una Ley de alquileres que no era beneficiosa para ninguna de las partes", indicó Turell.

El blanqueo y las propiedades