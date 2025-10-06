lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

Bajan las acciones y los bonos, con expectativa por definiciones sobre la ayuda de EEUU

El S&P Merval cae 0,9% y los bonos en dólares restan 0,1%. El equipo económico negocia en Washington las condiciones del respaldo financiero comprometido por la administración Trump.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las acciones y bonos argentinos arrancaron la semana con una leve baja en los mercados.

Las acciones y bonos argentinos arrancaron la semana con una leve baja en los mercados.

La plaza financiera de Argentina operaba inestable este lunes, con acciones y bonos soberanos que retoman el sesgo bajista, a la espera de novedades sobre un apoyo financiero al país por parte del Tesoro estadounidense, en momentos en que se acrecientan las tensiones políticas dentro del oficialismo a semanas de elecciones legislativas de medio término.

Lee además
ante el derrumbe financiero, una gran fintech argentina sale a recomprar sus acciones
Mercados

Ante el derrumbe financiero, una gran Fintech argentina sale a recomprar sus acciones
Los bonos y acciones argentinas están en caída en Wall Street.
Mercados

Las acciones y los bonos argentinos caen en Wall Street y el Riesgo País se acerca a 1.100 puntos

El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en Washington para reunirse con el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para negociar un millonario intercambio de monedas para dar confianza a los inversores.

“El apoyo del Tesoro de EEUU al programa económico con 20.000 millones de dólares es contundente”, afirmó el economista Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

“Sin embargo, el mercado espera algo más que señales, siendo necesario más precisiones sobre el préstamo o programa para calmar las tensiones y garantizar el programa financiero independientemente del resultado electoral”, añadió.

A las 11:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta 0,9%, en los 1.790.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- caen un marginal 0,1% en promedio. El riesgo país de JP Morgan se asienta cerca de los 1.100 puntos básicos para la Argentina.

El Merval acumula en lo que va del año una pérdida del 29 por ciento. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street predominan las pérdidas, encabezadas por Loma Negra (-1,7%).

En la plaza cambiaria, el dólar interbancario gana 5,50 pesos o 0,4%, a $1.430, con negocios que en las últimas sesiones fueron abastecidos con ventas de contado a manos del Tesoro, a través de la oferta de dólares en bloque para frenar una mayor depreciación de la moneda.

“El país no necesita devaluar el signo monetario, lo que necesita es crédito para renovar los vencimientos de capital futuro, y bajar el riesgo país”, estimó el economista y analista Salvador Di Stefano.

En un intento por calmar la plaza cambiaria el Gobierno del libertario Javier Milei dispuso a finales de septiembre eliminar temporalmente los impuestos a las exportaciones de soja y sus derivados, incluyendo el biodiésel, y las ventas de maíz y trigo, con la intención de incrementar la oferta de dólares.

“Mientras que las liquidaciones del sector agropecuario entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre alcanzaron los 6.102 millones de dólares, el Tesoro solo logró capturar 1.668 millones, apenas un 27% del total”, reportó GMA Capital Research.

“El ritmo de compras oficiales se desinfló día a día y la oportunidad de fortalecer las reservas se esfumó. El Tesoro incluso salió a vender dólares por 650 millones de dólares en dos días”, recordó.

“La dinámica actual muestra que el riesgo político se ha transformado en la principal variable a seguir. Esto alimenta la prudencia de los inversores, que esperan el desenlace de octubre como condición para proyectar la continuidad y sostenibilidad del programa económico”, afirmó Inversiones Andinas en un informe.

“Las señales desde Washington trajeron alivio parcial tras una semana de fuerte tensión cambiaria y política. El Tesoro volvió a vender divisas, las reservas siguieron en rojo y los inversores mantuvieron la búsqueda de cobertura. Con las elecciones cada vez más cerca, el foco estará en la reunión con el Tesoro estadounidense y en los próximos datos de inflación”, indicó Cohen.

Para Rava Bursátil, “la actualidad económica local se centra en la evolución del tipo de cambio, un tema que retiene la atención de los inversores hasta las elecciones. El FMI reitera su apoyo, al mismo tiempo que subraya la necesidad de acumular reservas y asegurar respaldo político. El equipo económico viajó a Washington con la expectativa de obtener mayores precisiones sobre el acuerdo con EEUU”.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Suben las acciones, pero caen los bonos y el riesgo país vuelve a superar los 1.000 puntos

Se viene el pronóstico hídrico oficial en San Juan: "habrá menos agua", dice el gobierno

Cuándo cobro ANSES en octubre: éstos son los aumentos para este mes

Las tasas de plazo fijo, en caída: cuánto pagan por depósitos de $1 millón los principales bancos

Las claves infaltables a considerar para la Educación Financiera en las escuelas, contadas por especialistas en economía

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

Vuelos low cost en San Juan: cómo acceder a un importante descuento

San Juan ataca al peor bicho: arranca el combate contra la polilla de la uva con fondos propios, drones y aviones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan. El pronóstico hídrico del ciclo 2025/26 que se dará a conocer en los próximos días indica que su caudal será menor al del año pasado.
Preocupante

Se viene el pronóstico hídrico oficial en San Juan: "habrá menos agua", dice el gobierno

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel

Un insólito episodio generó tensión en el aeropuerto de San Juan, como consecuencia de un pasajero en estado de ebriedad.
Insólito

Retraso y tensión en el aeropuerto de San Juan por un pasajero ebrio en un vuelo a Buenos Aires

Te Puede Interesar

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos
En Trabajo

Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos

El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan. El pronóstico hídrico del ciclo 2025/26 que se dará a conocer en los próximos días indica que su caudal será menor al del año pasado.
Preocupante

Se viene el pronóstico hídrico oficial en San Juan: "habrá menos agua", dice el gobierno

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra Chato Carrizo y el recuerdo de la joven
Barrio Echeverría

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes
Posteo

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes