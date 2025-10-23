jueves 23 de octubre 2025

Zona Sur

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos

Las obras permitirán atender con calidad la demanda actual y futura del departamento Sarmiento, y la evacuación de energía generada por los parques fotovoltaicos de la zona, actualmente en construcción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Son 62 kilómetros de Líneas de Alta Tensión y una nueva Estación Transformadora (ET) las que se están construyendo en el Sur sanjuanino que buscan aportar mejoras significativas en la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico para los usuarios de Sarmiento, al incorporar un nuevo nodo de potencia que incrementa la redundancia de alimentación mediante su vinculación con la ET Rawson- Pocito (ubicada en Rawson) y la ET La Bebida (ubicada en Rivadavia).

En el Sur de San Juan se encuentran en desarrollo las tareas de energización en 132kV de las dos ternas que integran la Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV, desde su punto de conexión con la LAT 132 kV Rawson/Pocito – La Bebida, ubicada en Calle 7, Departamento Pocito, hasta su terminal en la Estación Transformadora San Juan Sur (ET San Juan Sur), en el Departamento Sarmiento.

image

Una vez culminadas las tareas en desarrollo, se podrá atender con calidad la demanda actual y futura del Departamento Sarmiento, y la evacuación de energía generada por los parques fotovoltaicos de la zona, actualmente en construcción.

También está en plena ejecución una obra complementaria clave como es la energización LM 33 Kv desde ET San Juan Sur hasta la EM Sarmiento Sur.

image

De forma simultánea, se encuentra en desarrollo la energización de la Línea de Media Tensión (LMT) 33 kV Doble Terna, que vincula la ET San Juan Sur con la Estación de Maniobras 33 kV Sarmiento Sur, ubicada en la zona de El Acequión, con una longitud de 21 kilómetros.

Esta obra permitirá mejorar la alimentación eléctrica de los emprendimientos agrícolas, favoreciendo el desarrollo productivo de la región.

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos
