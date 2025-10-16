jueves 16 de octubre 2025

Para las familias

Cambian por completo el corazón de un histórico barrio de Rivadavia: el detalle de las obras

Los trabajos forman parte de la política implementada para realizar obras con mano de obra municipal, lo que permite optimizar recursos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Municipalidad de Rivadavia realiza obras en la plaza del barrio Camus.

Con mano de obra municipal, en Rivadavia realizan tareas para mejorar por completo el corazón de uno de sus históricos barrios, el Camus. La profunda renovación se desarrolla en la plaza, un tradicional punto de encuentro para los vecinos y familias del lugar, busca poner en valor el espacio central para la vida comunitaria.

Según indicaron desde el municipio, bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky, los trabajos incluyen la construcción de nuevas veredas, la restauración de la fuente principal, la instalación de luminarias LED y el reacondicionamiento del mástil.

image

"Estas acciones no solo mejoran la estética del lugar, sino que también lo hacen más accesible, seguro y moderno para todos los habitantes", indicaron desde el municipio.

A su vez, se están recuperando y pintando los juegos infantiles, lo que permitirá que niños, jóvenes y adultos disfruten de un entorno recreativo completamente renovado.

image

"Esta intervención se suma a las numerosas acciones que impulsa el municipio, siempre con un mismo objetivo: atender las necesidades reales de los vecinos, optimizar recursos públicos y generar espacios que favorezcan la integración y la convivencia", afirmaron desde la comuna.

