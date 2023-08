Ante el faltante de combustible en Mendoza, ¿podría suceder lo mismo en San Juan?

En dialogo con Tiempo de San Juan el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, Bernardo Turcumán, aseguró que no hay escasez de combustible a nivel nacional, pero tampoco llega en los niveles normales. “Hay una racionalización que han hecho algunas compañías de petróleo porque no tiene productos. No se puede importar petróleo ni productos para destilar porque no hay dólares para importar. Al menos eso es lo que explican las empresas. Es por esto que se ha racionalizado la venta de casi todas las compañías, menos la estatal”, aseguró el empresario sanjuanino.