ANSES: todas las asignaciones que puede reclamar y cobrar el bono de $ 45.000

El ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que el pago está orientado a aquellas personas que "no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo". Esto quiere decir que quienes perciban otras asistencias sociales o tengan ingresos en relación de dependencia no podrán acceder.