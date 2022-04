Caleros sanjuaninos advierten falta de combustible para operar y temen por las exportaciones

La industria calera de San Juan está preocupada por la falta de combustible. La actividad es intensa, la demanda crece, pero no hay certezas sobre la posibilidad de afrontarla si el panorama no muta. El foco está puesto en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Ypf) y en en Chile, que es el destino del 35% de la cal que produce la provincia. "Corremos el riesgo de perder un enorme mercado", alertó el vicepresidente de la Cámara Minera local, Raúl Cabanay.

El hombre fuerte del sector resaltó en CNN Radio San Juan que "el litio entró en escena y nos está demandando cal, la minería chilena con sus proyectos de cobre también nos está demandando cal porque están maximizando su producción en virtud del precio que tiene actualmente este metal. El cobre y el litio son minerales que demanda el mundo verde para la electromovilidad y para las energías renovables". Sin embargo, esa alta demanda choca con la realidad que vive el país en cuanto a disponibilidad de combustible.

El carbón es el insumo clave en el proceso de calcificación y cada vez hay menos. "Estuve hablando con gente de YPF y me dicen que el tema viene complicado. Están produciendo menos carbón que el normal porque está utilizando un petróleo más limpio, que viene de la cuenca de Vaca Muerta y que esta cuenca no tiene tanto residuo carbonoso", dijo Cabanay.

Ante esta situación, planteó la necesidad de más gas como combustible alternativo y enfatizó en el papel de Vaca Muerta. "Es una pena muy grande que se haya detenido lo de Vaca Muerta donde se hablaba de una nueva Pampa Húmeda con reservas de gas para más de 100 años, con posibilidad de exportar gas a otros países. Incluso se hablaba de exportar gas natural licuado, el cual ahora se trae de afuera y cuesta carísimo. Este gas de Vaca Muerta debería ser el combustible que asegurara la producción de todo el sector calero sanjuanino", indicó.

¿Qué pasa si el panorama no mejora? Cabanay fue taxativo: "Si no producimos cal se va a ver afectada la minería, recordemos que el 35% de la cal que produce San Juan abastece a la minería del cobre de Chile y este país necesita de este insumo sea de donde sea, entonces corremos el riesgo de perder un enorme mercado. También se vería afectada la siderurgia en Argentina, porque es un insumo crítico para producir el hierro, para las curtiembres, el tratamiento de agua, la industria azucarera etc., todas necesitan de este fiel insumo".