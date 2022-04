Por el bono de ANSES a los jubilados, ingresarán a San Juan $450 millones extras

Tal como anunció el presidente Alberto Fernández, jubilados y pensionados que cobren hasta $37.000 percibirán un bono para hacerle frente a la inflación que viene afectando el precio de los alimentos principalmente. El jefe de la ANSES de Rawson, Raúl Romero, explicó que serán $450 millones extras los que ingresarán a San Juan desde el próximo 18 abril. En total, son 90.000 los sanjuaninos que se verán beneficiados por el anuncio.

Están incluidos en la medida jubilados, pensionados por fallecimiento, pensión no contributiva por invalidez, pensión no contributiva por madre de 7 hijos, pensión universal para adultos mayores. Todos los beneficiarios que perciban el haber mínimo, actualmente de $32.630 percibirán un bono de $6.000. También recibirán un bono aquellos beneficiarios que superan el haber mínimo pero que no superan los $38.630 en este caso será un bono proporcional hasta alcanzar los $ 38.630. Por ejemplo:

-Haber mínimo $ 32.630, bono de $6.000.

-Haber de $34.000, bono de $4.630.

-Haber de $37.000, bono de $1.630.

Sobre el bono, Romero opinó: “Pagar un bono en el mes de abril es muy oportuno ya que se ha evidenciado un incremento en el precio de los alimentos que hacen necesario reforzar los ingresos de los beneficiarios, para de este modo mitigar el impacto de la inflación en la canasta de alimentos y sostener el poder de compra de los haberes de los beneficiarios.”