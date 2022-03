Nuevo crédito de $85 mil de ANSES: a quiénes beneficia y qué requisitos hay que cumplir

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que ampliará la línea de créditos que actualmente ofrece el organismo previsional a cuatro grupos, cuando antes solo era para tres.

Los mismos están destinados a jubilados y pensionados; Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez; pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos); y pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos.

Cómo solicitar créditos Anses

Para solicitarlo ingresar en: https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=miansesv2