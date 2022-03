Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos para jubilados, pensionados, AUH y AUE

Este lunes 21 ANSES continúa con el calendario de pago a beneficiarios de las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE), Programa Alimentar y Progresar.

JUBILADOS Y PENSIONADOS INFERIORES A $ 36.676

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 7 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de 36.676 pesos.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH)

Con la utilización de la tarjeta de débito, perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con documentos concluidos en 7.

CUÁNTO COBRAN JUBILADOS ANSES EN MARZO 2022

El nuevo haber mínimo de jubilados ANSES será de $ 32.630,40 mientras que el monto máximo ascenderá a $ 219.571,69.

¿CUÁLES SON LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE ANSES?

Cuatro categorías:

- Pensión no Contributiva por Invalidez: Es una pensión no contributiva para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima;

- Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos: Para mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, de cualquier edad y estado civil. Su pago mensual equivale al valor total de una jubilación mínima;

- Pensión no Contributiva por Vejez: Para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima;

- Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM: Es un ingreso mensual para beneficiarios sin necesidad de aportes, además de cobertura medica de PAMI y Asignaciones Familiares (asignaciones por cónyuge, por hijo, por hijo con discapacidad y por ayuda escolar anual). Equivale al 80% de una jubilación mínima.

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA ANSES: ¿CUÁNTO COBRO EN MARZO 2022 CON AUMENTO?

Con el aumento del 12,28% de ANSES, los montos a cobrar en marzo 2022 de las Pensiones no Contributivas (PnC) ascenderán a:

- Pensión no Contributiva por Invalidez: $ 22.841,28

- Pensión no Contributiva para Madres de siete hijos o más: $ 32.630,40

- Pensión no Contributiva por Vejez: $ 22.841,28

- Pensión Universal para el Adulto Mayor: $ 26.104,32

AUH ANSES: CALENDARIO DE COBRO DE MARZO 2022

Los nuevos montos tienen aumento del 12,28% para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ANSES cobran en marzo $ 6374,14. Además se agregará la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentar) de hasta $ 12.000 y la liquidación automática de la Ayuda Escolar Anual de $ 5342.