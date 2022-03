Desde ADICUS aseguraron que no harán paro, hasta…

Tras reuniones, rechazos y acuerdos, en la jornada de ayer representantes de los gremios docentes y no docentes universitarios se reunieron con funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación en el marco de una nueva paritaria nacional, acordando un aumento salarial del 41% en cuatro tramos, con cláusula de revisión.

Pese al acuerdo, el mismo no fue aceptado por el gremio local ADICUS, por lo que el secretario general, Jaime Barcelona, comentó a Tiempo de San Juan que realizarán una campaña de visibilización como única medida de fuerza. “Vamos a hacer una campaña para que la comunidad sepa nuestra situación, y buscamos llegar a mejores condiciones a septiembre. La intención es no realizar paros hasta septiembre. No tiene gracia realizar paros por ahora, porque la paritaria ya está cerrada y son medidas innecesarias”, dijo.

Cabe recordar que el acuerdo fijado para el 2022 está distribuido en 13% en marzo, 12% en junio, 6% en agosto y 10% en septiembre, sumando un 3% para marzo correspondiente al 2021.

Con relación a la campaña de visibilización, el titular de ADICUS detalló que se realizarán conferencias de prensa, clases públicas y distintas actividades distribuidas a lo largo del año para poner en relieve y visibilizar la situación salarial del personal docente universitario, al menos hasta septiembre, donde se reunirán nuevamente para revisar el acuerdo salarial y en el caso de ser necesario, ejecutar un plan de lucha más agresivo, que incluya paros de 24, 48 y hasta 72 horas en caso de considerarlo necesario.