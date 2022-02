Las increíbles fabulaciones de Cositorto sobre la mina en San Juan que respaldaba las inversiones en Generación Zoe

Parece un episodio más del “Estafador de Tinder”, la serie sensación de Netflix; pero no. A esta novela aún le faltan varios capítulos. El coach Leonardo Cositorto es buscado por Interpol, acusado de haber estafado a miles de personas en Argentina y en otros países. Entre su supuesto holding empresarial figuraban firmas dedicadas al coaching, a la construcción y hasta al deporte. En San Juan dijo ser propietario de la mina León, de donde iba a extraer el oro para respaldar las inversiones en dólares que hacían sus seguidores. ¿Qué se sabe de la mina? Existe, se concesionó en 1997 pero su concesión no está a nombre de Leonardo Cositorto, ni Generación Zoe, ni Sol Petróleo. En la mina, ubicada en Marayes, no hay movimiento, tampoco hay indicios de una huella o de alguna visita reciente. En su cuenta de Twitter, Cositorto publicó un video desde la mina. Especialistas coincidieron en que las imágenes pueden ser de cualquier lugar del país. Tampoco nadie reconoce a los supuestos trabajadores.

La placa que se coloca como declaración de descubrimiento.

Generación Zoe, la empresa de Leonardo Cositorto, ofrecía a sus seguidores invertir en la criptomoneda Zoe, respaldada en minas de oro ubicadas en Jujuy y San Juan. El 19 de octubre el coach cordobés publicó un tuit en el que informaba que iniciaron las excavaciones en la mina León para empezar la extracción de oro. “Dejando nuestra bandera en San Juan”, posteó.

La bandera de Cositorto.

Un día después, Cositorto volvió a publicar sobre la mina. En esta oportunidad, una foto en la que se muestra una placa. Según confirmaron fuentes oficiales, la placa es real y se denomina “declaración de descubrimiento”. Se coloca cada vez que se corrobora un descubrimiento.

La mina León es antigua, fue descubierta en 1997, está en Marayes y desde ese momento está concesionada a una persona que vive en Córdoba pero que no es Cositorto, ni Generación Zoe, ni Sol Petróleo, compañía con la que supuestamente estaba asociado el coach.

Ese mismo 20 de octubre, Cositorto volvió a usar su Twitter para postear un video en el que dice estar en la boca de mina y muestra a un grupo de trabajadores, quienes supuestamente iban a extraer el oro del yacimiento. Como no hay referencialidad alguna, no se sabe dónde puede haber sido filmado el video. Consultados sobre los supuestos empleados de la mina León, desde el ámbito minero sindical aseguraron que no reconocen ninguna de las caras. ¿Actores?

El coach llegó hasta a prometer regalar un gramo de oro cuando sacaran el mineral de la mina, lugar en el que ni siquiera se sabe si hay oro efectivamente.

La Comisión Nacionales de la Argentina advirtió sobre la no registración de una criptomoneda llamada Zoe en dicha entidad, encargada de regular este tipo de monedas virtuales. Los medios tomaron el comunicado de la Comisión y el caso tomó empezó a tomar estado público.

Cositorto mantenía un perfil alto en las redes.

En San Juan se prendieron las alarmas cuando se supo que Cositorto les prometía a sus seguidores rendimientos extraordinarios en dólares, respaldado en la extracción de oro de la mina León, ubicada en territorio local. Desde el Ministerio de Minería se inspeccionó la mina. Los inspectores no constataron ningún tipo de movimiento en el lugar, ni siquiera la construcción de una huella para acceder. Al lado de la mina León hay otra mina que en su momento fue explotada pero que ahora se encuentra abandonada. Allí hay un capataz, quien manifestó no haber visto nada.

Cositorto permanece prófugo. Se contacta con los pocos que aún creen en él vía Zoom y YouTube. Les pidió confiar y que le depositen 100 dólares para demostrar su inocencia desde la clandestinidad. Contrató al mediático abogado Miguel Ángel Pierri para que lo defienda.

El cordobés tenía un perfil muy alto en los medios y en su Córdoba natal. Era invitado recurrente en el programa de Viviana Canosa, también supo estar en el living de Pampita Online y hasta fue invitado especial de un desfile de Daniel Casalnovo. Generación Zoe era sponsor del club Chacarita, que compite en la Primera B del fútbol nacional.

En diálogo con radio Con Vos, se refirió a la mina León. Fue la última vez que se refirió a su respaldo estrella. “Es la mina León. Pero no tiene por qué estar una mina a nombre de generación Zoe. La explotamos con la gente que son los dueños de Sol Petróleo en la Argentina”, apuntó. Lo que también fue desmentido por el Gobierno de San Juan.

Por la causa hay diez detenidos, entre ellos cuatro policías. Sin confirmación oficial, trascendió que en San Juan habría un contador que está siendo buscado por estar vinculado con Generación Zoe.

“Todos somos ZOE y somos todos de una misma LÍNEA la de DIOS”, posteó en sus redes, donde siempre se mostró como un ferviente cristiano. Los que todavía confían en este hombre, que está a punto de renunciar a su cargo de CEO en la compañía, le depositaron 11.000 dólares para que pueda seguir viviendo en el Caribe.