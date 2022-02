Atención jubilados: vuelve a entrar en vigencia un trámite clave para poder cobrar

En el 2020, debido a la pandemia del coronavirus, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suspendió el trámite de "fe de vida", también conocido como "supervivencia". Sin embargo, dicha suspensión finalizará el próximo 28 de febrero, por lo que el mismo deberá volver a realizarse a partir el 1 de marzo de este año.

Es así que, por distintas vías, el Banco Nación y otras entidades financieras empezaron a enviar mensajes a sus clientes jubilados con la advertencia de que a partir de marzo será necesario acreditar la supervivencia cada mes.

Si bien aún no han dado detalles de cómo serán los protocolos, en condiciones normales el mismo era un requisito necesario para el cobro de las jubilaciones y pensiones, y lo deben realizar los jubilados y pensionados personalmente o por medio de sus apoderados. En ese sentido, los bancos ya ofrecen alternativas no presenciales para que los titulares de jubilaciones y pensiones no tengan que concurrir a las sucursales o centros de pago para hacer este trámite.

Desde el Nación informaron que el trámite se puede hacer de manera remota mediante la aplicación BNA+. También se puede acreditar la supervivencia a través de compras con tarjetas de débito en farmacias o supermercados o con tarjetas de crédito en cualquier comercio, siempre que se tenga un “paquete de servicios previsional”. También puede hacerse mediante aquellos cajeros automáticos que reciben huellas dactilares.

La vigencia del trámite es mensual y quienes decidan hacerlo presencialmente en las sucursales no necesitan pedir un turno, al igual que el resto de las gestiones bancarias para jubilados y pensionados.