Sin acuerdo por el feriado: recrudece el choque entre entidades comerciales y el sindicato

Como todos los años, el 26 de septiembre es el Día del Empleado de Comercio. En este 2021, ese día, que es feriado para los empleados, cae en domingo. Por eso, Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) acordó con las cámaras trasladarlo para el lunes 27. El Ministerio de Trabajo de la Nación homologó el pacto. Pero, en San Juan, las entidades comerciales y el Sindicato Empleados de Comercio se enfrentan. Este martes se reunieron en la subsecretaría de Trabajo de la provincia para limar asperezas y llegar a un consenso. No sucedió.

La última posibilidad de diálogo tuvo lugar hoy a la mañana en las oficinas de calle Santa Fe. El director de Comercio de la Federación Económica de San Juan, Marcelo Vargas, y el representante de la Cámara de Comercio local, Lisandro Rives, pidieron que el feriado quede el domingo y argumentaron con la difícil situación que atraviesa el sector producto de la crisis generada por el Covid-19.

De hecho, anteriormente, la cámara había un comunicado en el que instaba al sindicato a mantener una "actitud responsable para convivir en sociedad, las instituciones deben continuar trabajando y estar en consonancia con la realidad que vive el

comercio". Y agregaron, "es por esto que apelamos a la dirigencia del Sec a inculcar, promover y colaborar con las fuentes generadoras de empleo, tomando medidas y acciones acordes a la situación de la realidad que vivimos; y no medidas indiferentes y ajenas a todo lo anteriormente enunciado".

En la reunión de hoy, Vargas insistió en que, a pesar del acuerdo nacional, "se puede hacer un acuerdo provincial y tenemos que ajustarnos a la ley que dice que el feriado es el día 26, se lo tienen que dar a los empleados", y reafirmó: "El día 27 es laborable". Aunque, por supuesto, "cada empresa puede abrir domingo o lunes o el día que quiera". El referente de la actividad resaltó que "el lunes los comerciantes pueden abrir sin ningún problema".

Por su lado, la secretaria General del gremio de empleados de comercio, Mirnal Moral, dijo en Radio Sarmiento que, justamente, "estamos avalados por el Ministerio de Trabajo de la Nación que homologó el pasado 25 de agosto el traslado del feriado". En tanto, le expresó: "A esta altura del mes no se vende casi nada, no creo que hayan más pérdidas de las que ya tienen porque el sanjuanino puede comprar durante el fin de semana o el martes. No se pierde ninguna venta", como una manera de rebatir el argumento de la Cámara de Comercio. Además, contó que el domingo tiene preparado el festejo oficial en el camping del sindicato en Rawson.

El subsecretario de Trabajo de la provincia, Jorge Oribe, contó a Canal 13 de San Juan que habrá un cuerpo de la policía de Trabajo que acompañará a las cuadrillas gremiales para monitorear que, aunque los comercios abran, los empleados no sean obligados a asistir. Vargas contestó a través de un comunicado que eso no es posible y que los integrantes del sindicato no pueden entrar a los locales, sólo el personal habilitado por la repartición pública.