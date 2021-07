Bono de $5.000 de Anses: consultá con tu DNI que día cobrás

Este lunes, el Gobierno formalizó a través del decreto 481/2021 publicado en el Boletín Oficialel el pago del bono de 5.000 pesos en agosto para ciertos grupos que cobran su prestación a través de la Administración Nacional de Segurida Social ( Anses) incluidos jubilados y pensionados.

Grupos de Anses que cobran el bono

El bono será destinado a "los beneficiarios de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias", además de los beneficiarios de la " Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley N° 27.260 y sus modificatorias".

También está dirigido a los beneficiarios de "pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES”.

Monto del bono

El decreto dispone, en su artículo 2°, que:

Para aquellos que perciben un monto equivalente de hasta $46.129,40, el subsidio extraordinario será de $5000.

Para aquellos titulares que perciban un importe superior al precitado monto, el subsidio extraordinario será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $51.129,40. Es decis, si cobran $48.000, el bono será de $3.129,4.

El bono de 5000 pesos será abonado junto a las prestaciones correspondientes.

Fecha de cobro del bono de 5000 pesos

Jubilados y pensionados

Haberes que no superen los $25.923

DNI terminados en 0, a partir del día 9 de agosto de 2021.

DNI terminados en 1, a partir del día 10 de agosto de 2021.

DNI terminados en 2, a partir del día 11 de agosto de 2021.

DNI terminados en 3, a partir del día 12 de agosto de 2021.

DNI terminados en 4, a partir del día 13 de agosto de 2021.

DNI terminados en 5, a partir del día 17 de agosto de 2021.

DNI terminados en 6, a partir del día 18 de agosto de 2021.

DNI terminados en 7, a partir del día 19 de agosto de 2021.

DNI terminados en 8, a partir del día 20 de agosto de 2021.

DNI terminados en 9, a partir del día 23 de agosto de 2021.

Haberes superiores a los $25.923

DNI terminados en 0 y 1, a partir del día 24 de agosto de 2021.

DNI terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de agosto de 2021.

DNI terminados en 4 y 5, a partir del día 26 de agosto de 2021.

DNI terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de agosto de 2021.

DNI terminados en 8 y 9, a partir del día 30 de agosto de 2021.

Pensiones no Contributivas

Pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 2 de agosto de 2021.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 3 de agosto de 2021.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 4 de agosto de 2021.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 5 de agosto de 2021.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 6 de agosto de 2021.

Fecha y lugar de cobro de agosto

Para conocer las fechas de cobro de jubilados y pensionados del próximo mes, los beneficiarios podrán ingresar a:

anses.gob.ar

Mi Anses: con CUIL y Clave de Seguridad Social

Ir a la pestaña "cobros"

"Fecha y lugar de cobros"