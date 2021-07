Desesperación y zozobra: los empleados sanjuaninos de Garbarino reclamaron por sueldos

La dramática situación de Garbarino llegó a un clímax este miércoles a media mañana en San Juan, con la protesta de empleados de la famosa empresa que salieron a pedir por sus sueldos y por la resolución del conflicto a la Peatonal, con bombos, carteles, palmas y caras de desesperación. La firma ya venía con problemas desde antes de la pandemia y se profundizó casi letalmente con la inactividad y ventas escasas de electrodomésticos en el último año y medio. La crisis afecta a unos 45 empleados que tiene la firma en sus dos sucursales en San Juan (Peatonal y Paseo Libertad).

"Hace tres meses y medio que no estamos cobrando nuestros sueldos, tenemos que darles de comer a nuestros hijos, pagar la obra social, las cuentas, y no se puede vivir con la promesa de que va a llegar un inversor, que se va a arreglar, y estamos solos, no nos representa nadie y nadie nos da una solución Queremos que se defina esta situación, que nos digan si no va más así buscamos otra cosa", contó un empleado que lleva 17 años en la empresa.

El drama es tal que según los empleados, el negocio del centro no puede abrir porque tiene cortada la luz por falta de pago.

Según contaron los trabajadores, la empresa fue generosa cuando era de propiedad de los hermanos Garbarino, pero cuando se vendió cambió totalmente y se empezaron a pagar los sueldos en cuotas y después directamente no se pagaron. "Hace más de un año que la empresa quedó en manos de Carlos Rosales y desde ese entonces cobrábamos en cuotas y ahora nos deben 3 meses de salario, aguinaldo, un bono de fin de año, no nos están haciendo el aporte jubilatorio, se han caído los convenios con obras sociales. Han cerrado más de 50 sucursales de todo el país", se lamentó Javier Mier.

"Ya hubo negociaciones con un grupo inversor y se cayó, ahora hay otro grupo inversor interesado pero no tenemos más noticias. Estamos esperando, para muchos es el único ingreso que tienen, algunos están haciendo changas como reparto de pan, atender kioscos, yo tengo la suerte de que mi esposa trabaja y es muy triste lo que nos está pasando porque tenemos mucha antigüedad, yo la mitad de mi vida la he pasado acá dentro", contó el empleado muy emocionado.

También sufren la falta de mercadería para vender, contaron, ya que hay problemas con el depósito en La Tablada, provincia de Buenos Aires, donde empleados tomaron el edificio y hay un bloqueo de Camioneros, lo que impide que algunos clientes sanjuaninos reciban los productos que compraron y lo que no alienta nuevas ventas.