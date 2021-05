Alberto Fernández anunció un fuerte aumento de la Tarjeta Alimentar: sumarán más de 2 millones de pibes

En Casa Rosada se llevó adelante un acto en el que el presidente Alberto Fernández anunció un aumento de la ayuda a sectores postergados y medidas en torno a bajar el precio de los alimentos.

Tras la participación de empresarios argentinos, como el titular de la UIA Daniel Funes de Rioja, ministros como Arroyo y Kulfas, y referentes de sectores políticos y sociales, tomó la palabra el ministro de Economía Martín Guzmán.

El titular de la cartera económica insistió con la necesidad de que todas las medidas que se tomen estén en un marco de “sostenibilidad”. Fue específico en cuanto al tema subsidios, que viene atado al aumento de tarifas, cuestión que desató una interna al centro del Frente de Todos.

“Tenemos un sistema de subsidios que es pro rico. Tenemos que ser autocríticos en este tema. Hoy los reciben una parte de la población que no debería tener esta prioridad”, apuntó.

Sobre el estado actual de la microeconomía, Guzmán resaltó que “hay una recuperación económica desigual, hay sectores que se están beneficiando y otros que no”.

Luego fue el turno de Alberto Fernández, que comenzó advirtiendo que “estamos ante un momento particular”, en relaciona a la pandemia.

“A pesar de todo nunca bajamos los brazos contra el hambre. Nada me preocupa más. Más me preocupa cuando 6 de cada 10 niños están bajo la línea de pobreza”, agregó.

“Alguien dijo una vez que comer es mejor que no comer, pero comer no es alimentarse”, apunto, en relación a la importancia de consumir alientos de calidad y con nutrientes.

"Nosotros nos preocupamos por el hambre, porque la Tarjeta Alimentar llegue cada vez a más personas, nos preocupamos porque nuestros jubilados tengan más ingresos, y de repente ocurrió lo que siempre ocurre, hay una economía que crece y empieza la disputa para ver quien se lleva la mejor tajada", analizó.

“Yo celebro que suban los commodities, que nuestros productos sean demandados, lo que no celebro es que la carne argentina se pague lo mismo que en Francia. Aquí la puja sectorial tiene que tener un límite. Solidariamente tenemos que decir `pensemos en nuestra gente´, porque si no, todo el esfuerzo que hacemos para asistir a lo que los necesitan, terminan pasando la aspiradora los poderosos”, disparó.

“Acá es donde decimos, qué aportan los empresarios. ¿Todo el esfuerzo lo tiene que hacer el estado? ¿Para que bajen los precios tenemos que dejar de cobrar impuestos? Los que menos esfuerzo deben hacer son los que menos tienen, que van a comprar los alimentos y ven que no paran de subir. Cuando yo miro los balances de las alimenticias, que perdieron en 2019, y ganaron en 2020, que yo lo celebro, les pido que entiendan que están en una sociedad que la está pasando mal, y que tienen que colaborar con ese 40% que la está pasando mal”, cuestionó.

“Agradezco al 80% que pagó el aporte solidario, y debemos lamentar ese 20% que dice que con esta situación no le toquen un centavo, aunque han acumulado muchos. A los que pagaron le quiero agradecer el nombre del pueblo argentino. La sociedad debe agradecer ese esfuerzo, y lamentar el egoísmo de otros”, señaló.

Los anuncios

“Vamos a ampliar la tarjeta alimentar para incluir a los niños y niñas de hasta 14 años inclusive. Esto significa que ya el aporte lo recibirán las madres que tengan hijos de hasta 14 años”, anunció.

“Los montos de la tarjeta se mantendrán más o menos igual. La que tenga un hijo cobrará 6.000 pesos, y los 9.000 pesos será para los que tengan dos hijos de hasta 14 años. Pero la tarjeta se incrementa hasta 12.000 pesos para los que tengan 3 hijos o más. Para algunos hogares es un aumento del 100%. Extenderemos el monto también para las madres que tengan 7 o más hijos”, explicó.

“Esto aumentará de 1.800.000 niños atendidos a 4 millones de niños y niñas. La inversión adicional para el período mayo diciembre será de 130.000 millones de pesos. En total la inversión del gobierno para el 2021 representa el 0.7% del PBI, 250.000 millones de pesos”, completó.

El reclamo a los empresarios

“Los acreedores deberán esperar hasta que los argentinos recuperen la dignidad. Yo creo, como el papa Francisco, que la cultura del descarte nos vuelve indecentes e inmorales”, afirmó.

“No voy a cambiar un ápice lo que me comprometí en la campaña Primero están los argentinos, y ningún acreedor será priorizado. En esta pandemia no quiero naturalizar muertos y contagios. Cada uno me duele, y a todos nos debe doler, y más nos debe doler que más del 40% de los argentinos pasan la pandemia en esa pobreza. El estado hará el esfuerzo, cuéntenme el resto que esfuerzo harán para sacar a los argentinos de esa pobreza”. concluyó.

Anuncios que quedaron fuera del mensaje presidencial

ACUERDO DE CARNE A PRECIOS ACCESIBLES

Comienza el martes 11 de mayo, es hasta el 31 de diciembre, con actualización trimestral.

Es un acuerdo integral, incluye los cortes más representativos del consumo de las argentinas y los argentinos.

Se agrega un corte. Se ofrecen 9 cortes de carne (se agregó la paleta, para

reforzar el consumo de cortes para cocción a la olla).

Si se tienen en cuenta los dos cortes de Pecios Cuidados, hay 11 cortes a precios accesibles.

Se amplían los días de oferta. Es de lunes a viernes, todas las semanas. Así se pasa de 9 a 20 días del mes. Por temas sanitarios no se incluyeron los fines de semana para no aglomerar gente en pocos días.

La mayoría de los precios de venta del acuerdo se mantienen sin cambios o presen…

MERCADO FEDERAL AMBULANTE

Va a ofrecer a las y los consumidores alimentos frescos a precios accesibles y sin intermediarios. Son entre un 30% y un 40% más bajos respecto del comercio minorista habitual.

Etapas del programa

Una flota de camiones recorrerá semanalmente distritos del AMBA vendiendo bolsones de frutas y verduras a precios accesibles.

Se sumarán otros productos frescos (lácteos y carne).

Se extenderá a todo el país.

Bolsones

Se venderán bolsones con frutas y verduras seleccionadas.

Bolsón de hortalizas 5kg: $140

Bolsón de vegetales 5kg: $260

Bolsón de frutas 5kg: $290

LA CONFERENCIA