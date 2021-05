Ya rige la suspensión para exportar carne y la Mesa de Enlace inició un lock out

El Ministerio de Agricultura formalizó la suspensión por 30 días de la exportación de carne bovina hasta el 19 de junio próximo, con excepción de aquella que forma parte de cuotas con ventajas arancelarias, como la Hilton europea, y aclaró que la medida "podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento" del producto y "a precios razonables".



A través de la resolución 75/2021, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la cartera que conduce Luis Basterra suspendió por el plazo de 30 días la aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) respecto de los productos cárnicos de origen bovino.



Quedaron exceptuadas las mercaderías destinadas al consumo y que sean exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países a la Argentina, amparados por certificados de autenticidad y exportación.

"La suspensión podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento, a precios razonables y conforme los acuerdos alcanzados, de los productos indicados"

En la normativa se precisó que "la suspensión podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento, a precios razonables y conforme los acuerdos alcanzados, de los productos indicados".



En la resolución se remarcó que la Ley 22.415 admite ciertas limitaciones a las exportaciones, sean o no económicas, cuando tengan por finalidad estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno.

También cuando se deba resguardar la buena fe comercial, a fin de impedir las prácticas que pudieren inducir a error a los consumidores, afirmar la soberanía nacional o defensa de las instituciones políticas del Estado, y garantizar la salud pública y la política alimentaria.

La resolución explicó que "la tutela del interés público tiene por objeto garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, siendo un interés prioritario tener asegurado el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a asegurar la alimentación de la población, situación a la que se le otorgó particular relevancia en el contexto de emergencia actual".



Agricultura destacó que "de conformidad con el actual avance del mercado exportador de carnes, sus precios han experimentado un alza sostenida, producto de la creciente demanda de dichos productos, principalmente por parte de los mercados asiáticos".



"Aceptar sin más, la fijación de valores del mercado internacional para alimentos locales que constituyen productos básicos de la mesa de los argentinos y las argentinas, implicaría renunciar a los deberes básicos en materia de política económica"



Asimismo, señaló que "esta situación ha generado que los precios internos acompañen los de exportación de la carne vacuna, en un contexto donde el precio mundial de los alimentos ha aumentado significativamente".



Por eso remarcó que "aceptar sin más, la fijación de valores del mercado internacional para alimentos locales que constituyen productos básicos de la mesa de los argentinos y las argentinas, implicaría renunciar a los deberes básicos en materia de política económica".



La medida busca bajar los precios que pagan los consumidores locales.



Además, puntualizó que "bajo esos parámetros y según lo informado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, surge que en materia de comercialización de los productos cárnicos de origen bovino existe una distorsión de precios que superan los índices generales de inflación en materia de alimentos y que impiden el normal abastecimiento de los consumidores y las consumidoras del mercado interno".



También subrayó que "el Ministerio de Desarrollo Social en un informe técnico contextualiza la situación, mostrando alarmantes índices de pobreza e indigencia", con lo cual consideró que "en consecuencia resulta oportuno suspender la emisión y aprobación de las DJEC".





Comenzó la protesta de la Mesa de Enlace por el cierre transitorio de la exportación de carnes

Las entidades integrantes de la Mesa de Enlace agropecuaria pusieron en marcha el cese de comercialización de hacienda, como medida de protesta ante el cierre de exportaciones de carne por 30 días dispuesto por el Gobierno nacional



El propio presidente Alberto Fernández y varios funcionarios del gabinete nacional han cuestionado en las últimas semanas el fuerte aumento que registró el precio de la carne vacuna, que atribuyen a la mayor demanda externa y su impacto en los precios internos.



El 'lock out' convocado por la Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales (CRA) comenzó a la 0 hora y se extenderá hasta la medianoche del viernes 28 de mayo.



La protesta incluye además el no envío de hacienda a faena, aunque no abarca por el momento al comercio de granos.



Voceros de la Mesa de Enlace explicaron que la medida de fuerza es en rechazo a la "muy mala experiencia del pasado", y anticiparon que la estrategia de paro se adaptará a lo que pueda decidir el Gobierno en los próximos días.



"Este es el comienzo de un paquete de medidas que, si no tenemos una respuesta clara y concreta y que responda a los pedidos del sector, vamos a ir incorporando diferentes metodologías y a otros sectores afectados", advirtió este miércoles el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.



De esta manera, CRA, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Federación Agraria (FAA) ratificaron el cese de comercialización de carne vacuna hasta el viernes 28 de mayo, en protesta por el cierre de exportaciones por 30 días decidido por el Gobierno nacional ante la fuerte alzas de precios en el mercado interno.



"Vamos a estar encuadrados en algo muy similar a la 125. Esperamos que no se profundice la crisis, pero si estamos convencidos que vamos a defender los derechos de los productores agropecuarios", indicó Chemes.



Por su parte, el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, afirmó que "el campo está muy disgustado y queremos expresarlo a partir del cese de comercialización y los seguiremos hablando con nuestras bases. Ya recibimos el apoyo de la gente de la cadena", expresó Pelegrina, al mismo tiempo que la medida "no tiene razonabilidad desde la perspectiva económica".



A su turno, el titular de FAA, Carlos Achetoni, consideró a la medida impulsada desde el oficialismo como "un atentando al desarrollo y el progreso. Es un deja vu y que afecta a todos los productores, es especial a los pequeños y medianos, porque las cabezas se pueden recuperar, pero no a los productores que salen del circuito".



Por último, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, dijo que "es un momento difícil en el país y, lamentablemente, le decimos al Gobierno que éste no es el camino. El intervencionismo y las medidas aisladas no son la forma de cuidar la productividad y el bolsillo de los argentinos".