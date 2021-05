Estiman que el bono nacional para profesionales de la Salud llegará a San Juan: a cuántos

"Hay que ser cautos con la información, ya que si bien el decreto se ha conocido ayer, no contiene detalles y no está la reglamentación ni términos", analizó este jueves el secretario Administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz sobre la aplicación del bono anunciado por el Gobierno Nacional para profesionales sanitarios. Si bien había dudas sobre la llegada de este plus a los trabajadores de la provincia, Benelbaz dijo que se estima que esta ayuda económica podría alcanzar a 6.500 profesionales de la salud sanjuaninos, dentro del total de 8.000.

En comunicación con radio Estación Claridad, el funcionario destacó que son 8.000 los profesionales que integran la nómina estable y contratados del año pasado, cifra que no contempla a quienes se contrataron este año.

Benelbaz no descartó que la Provincia entregue un bono similar para los trabajadores que no reciban el nacional, como lo hizo el año pasado, ya que dijo que se está analizando. De todas maneras, afirmó que la Provincia desde hace un tiempo paga un 25% adicional a su condición de revista por periodo indeterminado, hasta que termine la pandemia.

Detalló que entiende que el bono será con el sueldo de junio, ya que se está cerca a la fecha de liquidaciones y aun falta ultimar detalles por parte de Nación.

Bono ya oficializado

El Gobierno Nacional estableció este miércoles el pago de una asignación estímulo por la prestación de servicios al personal de salud, en el contexto de la pandemia, por tres meses consecutivos, y por un monto de 6.500 pesos.



La decisión fue oficializada en el Decreto 332/2021 publicado en el Boletín Oficial, y establece "el pago de la asignación estímulo a la efectiva prestación de servicios, otorgada por el artículo 1° del Decreto Nº 315 del 26 de marzo de 2020 y por el artículo 1º del Decreto N° 787 del 4 de octubre de 2020, por tres períodos mensuales y consecutivos".



La asignación es de carácter "no remunerativo, alimentario y no podrá ser pasible de deducciones o retenciones", añade el texto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la ministra de Salud, Carla VIzzotti.



El monto será de 6.500 pesos y, según los considerandos, "la situación epidemiológica actual exige nuevamente la aplicación de esta política de incentivo, con el objeto de estimular la labor que deben desarrollar los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los diferentes establecimientos de salud, tanto en el sector público como en el privado y de la seguridad social".