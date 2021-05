Hoteles sanjuaninos, en crisis: muchos endeudados, otros cerrados y un reclamo por el ATP

El sector hotelero de San Juan no tiene respiro. Los empresarios están asfixiados desde el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, en marzo del 2020. Una vez que cerraron las puertas de los edificios, no volvieron a ver ganancias. De hecho, un dato alarmante es la caída del 85% de la facturación de un año para otro. "No vemos posibilidad de reactivación",dijo el titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la provincia, Fabio Nievas.

A nivel nacional, durante el 2020 hubo 170.000 despedidos y cerraron 15.000 establecimientos. En San Juan, no hay cifras exactas. Pero se estima que en el mismo periodo abandonaron la actividad unos 15 hoteles. Una alternativa que está en alza es que los propietarios reconviertan el negocio y pasen al de alquileres mensualizados. Es una manera de escapar al costo fijo de mantenimiento

Al respecto, Nievas, que también es dueño de un conocido hotel céntrico, explicó que sus pares están "endeudados con aportes, moratorias" y demás impuestos. Los hoteleros no ven cómo hacer frente a la complicada situación y reclaman por el regreso del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Atp). "Pedimos la renovación por 180 días", destacó el empresario.

Actualmente, está en vigencia el Programa de de Recuperación Productiva como herramienta para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas. No obstante, el sanjuanino refirió que es una "ayuda" que llega a cuenta gotas. "Son 18.000 pesos que se cobran a veces porque no sabemos cuándo cumplimos los requisitos y cuándo no", dijo. "El panorama no es bueno, para nada", cerró.