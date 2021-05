Hot Sale: 9 de cada 10 sanjuaninos se quedaron afuera

Pese a que es uno de los eventos de ofertas online más importante del año y representa récords de ventas para las empresas participantes, en San Juan 8 de casa 10 sanjuaninos se quedaron afuera.

Según un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan, en el que consultó a sus lectores s iban a aprovechar las ofertas del Hot Sale, el resultado fue contundente.

De las 3281 personas que participaron, el 78% aseguró que no iban a aprovechar las ofertas online "porque no tienen plata". Entre la segunda opción más votada, con el 13%, quedó la respuesta "No, porque no confío en el comercio electrónico"