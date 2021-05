Hasta el 30 de junio se pueden solicitar los créditos con tasa de 18% para Mipymes y cooperativas

Transcurrido más de un año desde que comenzaron las medidas sanitarias en el país a causa del coronavirus, sin lugar a dudas que muchísimas pymes siguen con inconvenientes diarios para poder seguir adelante de manera normal con sus actividades. A raíz de eso es que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se informó que continúan abiertas las inscripciones para que las MIPyME puedan tener acceso a financiamientos.

Este crédito que se les está otorgando, y al cual pueden acceder, se trata de un programa que tiene como fecha límite el 30 de junio para poder inscribirse. Destacar que el préstamo será específicamente por una suma de hasta $15 millones de pesos, a cual va a poder destinarse a varias cosas y entre las más importantes, se puede mencionar: renovación de instalaciones (o colocación de nuevas), bienes de capital, también para realizar construcciones varias, entre otras cosas.

Va a tener el crédito una tasa de interés que está muy por debajo del promedio que establecen los bancos, debido a que se fijará en un 18% anual. En materia de plazos, un punto que resulta más que importante para poder calcular la cuota, expresó este organismo que va a ser de hasta un máximo de 7 años. Y otra de las características de este crédito que vale mencionar también es que del total a otorgar, puntualmente un 20% estarán exclusivamente destinados a empresas que sean lideradas y conducidas por mujeres.

Quienes estarán habilitados para poder realizar las solicitudes van a ser micro y pequeñas empresas como así también podrán hacerlo las cooperativas. Estos dos tipos de instituciones, generalmente no pueden acceder a financiamientos por medio de la banca tradicional, por eso este va a ser su momento, ya que el dinero va a provenir directamente del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

Estos créditos pensados para apoyar a las pymes se pueden tramitar de manera digital, es decir, no va a tener que ser necesario acudir a instituciones públicas o privadas (se trata de un crédito en el que no van a intervenir los bancos). Se podrá hacer la solicitud en pocos minutos por medio del sistema Trámites a Distancia (TAD) que está disponible. Se otorgará a empresas que cuenten con un único socio, a aquellas que sean Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, cooperativas, entre otras. Vale destacar ante esto que dicho crédito no va a ser otorgado a quienes sean monotributistas, y la empresa que haga el pedido del crédito, debe tener por lo menos una antigüedad de 12 meses en su actividad.

Con medidas como estas que se van tomando con el paso de los días en pos de que se genere inversión y también puestos de trabajo, se espera que Argentina pueda tener a lo largo del 2021 nuevamente crecimiento. A pesar de que el escenario actual del país no es para nada positivo, los especialistas más optimistas opinan que el país puede llegar a crecer este año en torno al 5% y hay organismos como el Banco Mundial que piensan que puede ser por encima del 6%, si se cumplen ciertas condiciones específicas y se generan cambios rotundos en el contexto económico y social.