De cuánto fue la inflación de abril y el boom de la molida de pollo en San Juan

La Asociación Amas de Casa del País informó que en sus tradicionales mediciones el mes de abril arrojó un incremento en los alimentos básicos del 5,1% elevando la canasta alimentaria mínima a $30.060 para una familia tipo.

Según esta medición, los alimentos que más aumentaron fueron el café con casi el 30%, la yerba con 8%, el aceite con 4,5 % y las carnes con 3,5% .

La titular de la organización, Laura Vera, dijo este lunes en Estación Claridad, que en virtud de los precios es más conveniente comprar en los almacenes de barrio que en los grandes supermercados: "A no ser que en los hipermercados pongan algunas carnes de oferta el total de este tipo de compras en el almacén cuesta más barato en la carnicería o verdulería de barrio".

Respecto de las rutinas de consumo, también cambiaron, dijo: "Lamentablemente se viene acentuando todos los meses la disminución del consumo de carnes, ya que el precio se ha duplicado y un poco más en un año. La gente está buscando alternativas para suplir las proteínas y modifica hábitos de inflación. Lo que sí ha aumentado desde febrero es la compra en San Juan de la molida de pollo que antes eso no se veía en la provincia. Y con relación a los otros alimentos las personas van buscando los productos de estación, las verduras y frutas, para agregar los vegetales".

Vera también analizó que por la inflación no sólo es menor el consumo sino también la calidad, dependiendo del producto por ejemplo las pastas, aceites, azúcares y yerbas, otros productos no se nota tanto entre marca y otra: "han desparecido de góndolas de hipermercados las primeras marcas, hay segundas, terceras y cuartas ahora para comprar. No están las tradicionales". Agregó: "a veces lo que ahorramos en una tercera marca lo perdemos en calidad en el azúcar por ejemplo que no endulzan. Y el harina y aceite igual, que es lo que más se consume y con lo que más se especula".

En tiempos de pandemia, alrededor de un 11% aumentaron los jabones para lavar y alrededor de un 7% el global de elementos de limpieza, indicó. "La especulación es preocupante", remarcó. Y habló de las marcadas diferencias de precios por departamentos.