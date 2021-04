¿Vuelve el IFE? Mirá qué se sabe sobre la cuarta entrega del plan

El presidente Alberto Fernández aseguró que "no descarta" el pago de un nuevo bono de asistencia del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) de Anses.



"No pierdo de vista que la situación es muy grave para mucha gente", reconoció el mandatario en diálogo con Radio con Vos al ser consultado por la ayuda estatal que alcanzó en 2020 a 8,9 millones de personas. "Aún no sé si se va a tener que volver a otorgar un ingreso de emergencia para determinados sectores más vulnerados", continuó.



La respuesta de Fernández se da en el marco de las restricciones que anunció desde la Quinta de Olivos y entrán en vigencia este viernes para atenuar el impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus.



El IFE de Anses demandó en sus tres ediciones el 1,07% del Producto Bruto Interno ( PBI) del año pandémico, de acuerdo a los datos recopilados por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). Con esta asignación, el país lideró a nivel regional en la comparativa de los paquetes de asistencias.



"Con 2 de cada 3 hogares cubiertos por el IFE, Argentina tiene la política de transferencias directas más importante de la región", señaló la Undav en su informe de julio de 2020.



En la misma sintonía, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó días atrás la postura de la Casa Rosada: “Si hay un rebrote, vamos a tomar medidas adicionales”, recalcó el funcionario, aunque explicó que "la que define es el área de Salud".



"Se adaptará a las necesidades", pudiendo sumar "políticas sociales focalizadas para acompañar”, anticipó el titular de la cartera nacional. En este punto volvió a reiterar el aumento del 50% que recibió la Tarjeta Alimentar del programa Argentina contra el Hambre en febrero de este año.