Cómo será el evento para comprar celulares, computadoras y electrodomésticos con descuentos y en 18 cuotas

Organizado por las principales cadenas de electrodomésticos del país, entre el 15 y el 17 de marzo próximos se realizará una nueva edición de ElectroFest, el evento para la compra de artículos de tecnología y artículos para el hogar con descuentos hasta el 35% y con planes de pago de hasta 18 cuotas sin interés.

Esta será la quinta edición del evento, pensado por las cadenas retail para sostener el alicaído nivel del consumo. La posibilidad de comprar a precios más bajos estará disponible tanto en forma presencial, como también vía web o telefónica, y abarcará una amplia variedad de productos. Habrá ofertas en categorías como LED TV, telefonía celular, aires acondicionados, computadoras y electrodomésticos, entre otros.

Según explicaron las empresas del sector, ElectroFest surgió como “un esfuerzo colectivo de las principales cadenas de venta de electrodomésticos del país” y, en esta edición, las empresas participantes serán: Cetrogar, Frávega, Garbarino, Musimundo, Megatone, Naldo, Compumundo, Hendel y Pardo.

Las empresas esperan poder sostener las ventas y aligerar sus stocks en medio de la recesión económica. Al mismo tiempo, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el libre puede generar una buena oportunidad para los consumidores para acceder a productos que no modificaron demasiado sus precios y que cuentan con una financiación a 18 cuotas.

“Tecnología, computadoras, celulares y mobiliario para casas y oficinas puede ser una oportunidad”, aseguró Walter Morales, economista de la consultora Wise, en diálogo con Infobae.

“También es un buen momento para adquirir electrodomésticos, especialmente con toda la línea premium que está retrasada en materia de precios porque no se movieron mucho los stocks. Para eso hay que aprovechar los planes de pago con tasa cero”, agregó.

Según Morales, es necesario considerar bien la capacidad de pago frente a lo que uno compra. “La financiación a tasa cero sirve si se paga luego el total de la tarjeta. Si se paga el mínimo, en cambio, el costo financiero implícito es fenomenalmente alto”, advirtió.

El consumo de bienes durables “es siempre un buen sustituto cuando se tienen pesos y no se sabe qué hacer”, señaló Camilo Tiscornia, de C&T Consultores. Muchos economistas, e incluso desde el gobierno, se ve a la compra de electrodomésticos como uno de los puntales para la reactivación del consumo. Según el economista, esta situación “ya ha pasado en otros momentos del kirchnerismo. Cuando no se pueden comprar dólares y las tasas de interés no son atractivas, entonces los bienes durables son una buena forma de cubrirse contra la inflación”.

”Los consumidores van a poder acceder a grandes ofertas y amplia financiación en la más amplia variedad de productos y categorías”, afirmó Pablo Pérez Paladino, director de Marketing de Garbarino, que participará del evento tanto a través de su web como de las más de 150 sucursales en todo el país.

”Buscamos acercar una propuesta comercial imperdible, con una experiencia omnicanal única, cercana, con más categorías, más productos y más opciones de descuento y financiación para superar las expectativas de nuestros clientes”, agregó el director ejecutivo de Negocios y Tecnología de Frávega, Juan Martín Romero.

Por su parte, el gerente comercial de Musimundo, Pablo Raviolo, sostuvo que ElectroFest dará “una amplia oferta con muchas cuotas y grandes descuentos a la cual este año sumamos productos y categorías, tanto en nuestras 173 sucursales como así también en nuestro canal digital”.

La facturación por la venta de productos electrónicos durante el cuarto trimestre de 2020 ascendió a $ 67.992 millones, con un incremento del 66,8% respecto a igual período de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los grupos de artículos cuya facturación por las ventas tuvieron los mayores aumentos fueron Computación y accesorios informáticos, con $ 4.436 millones y una suba del 114 % interanual; y Telefonía, con $ 12.278 millones y una suba 95,7%.

A estos rubros se suman Televisores, video y fotografía, con $ 11.119,6 millones y una variación porcentual interanual de 71,4%; y Cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanques, con 5.058,9 millones de pesos y un alza del 70%.