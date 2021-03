Desesperación en el rubro de la carne por los aumentos: "ya no hay parámetros"

Una suba el martes, otra el jueves y una última el viernes, por lo que el kilo subió entre 20 y 25 pesos. Tiempo de San Juan hizo un relevamiento entre empresarios del rubro, y todos coinciden en algo: el futuro es incierto, y esto preocupa sobremanera. Lo único que saben es que seguirá subiendo. Esto hace que caigan las ventas. Gabriel Gochicoa, empresario del sector informó que se le cayeron las ventas un 15%, mientras que Sebastián Parra, de Carnes Parra, aseguró que hubo una caída de hasta el 30%.

Martín, de Carnes Martín, señaló que cuando los distribuidores vienen a traerle la carne con alguno de los aumentos, ni siquiera saben explicar el por qué. Empresarios más experimentados, especulan que es por varias razones. “No hay oferta de novillo”, lamentó Gabriel, “Lo exportan casi todo, entonces no hay oferta en el mercado lo que hace que la demanda caiga al piso. No sabemos qué hacer, sentimos que está todo perdido”. También culpó a las subas de la nafta, del maíz y a la mano de obra. Parra coincidió y añadió la suba de impuestos y tarifas de servicios que “nunca sabés de cuánto va a venir”.

“De cada producto que te llevas a la boca en Argentina tenés un 106% de impuestos. Si la carne no tuviese esa cantidad de impuestos, o tuviese un 30% como en Uruguay, costaría un 40% menos”, explicó el dueño de Carnes Parra. "En algunos lugares de Chile, la carne argentina es más barata que en Argentina", indicó.

En cuanto al comportamiento del cliente, desde Carnes Martín, su dueño dijo que hasta ahora ha vendido lo mismo, ya que prefirió tener ventas el fin de semana y recién esta semana aplicará el aumento. Otro empresario del sector, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que las pocas ventas que tiene son gracias a la Tarjeta Alimentar cuando la cobran. Una vez que se gastan ese monto, dejan de comprar en un 70%.

Parra destacó que “es muy triste”, que el cliente ya se resignó, no pelea. “Vienen y nos dicen: ¿cuánto sube esta semana? Y no sabemos que decirles”. Además, quien compra lo hace con “la plata justa para comprar lo justo. Están con otros gastos y no piensan tanto en el asado con los amigos”. La escasez de “quejas” por parte del cliente no es visto como un alivio, sino como una preocupación más. “No hay quejas porque la gente no está comprando y además se resignó. No hay plata, se han perdido los parámetros. Estamos en una incertidumbre total”, finalizó el empresario.