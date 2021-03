Ribeiro no despedirá a ningún empleado, la promesa que llegó de Buenos Aires a San Juan

"No vamos a cerrar y tampoco despedir gente". Ese fue el mensaje que le llegó a la secretaria del sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral, desde la gerencia nacional de Ribeiro. Las alarmas se encendieron en la provincia cuando se supo que el mega local de avenida Libertador y Tucumán había sido vendido. La llamada, que provino de la gerencia central de Buenos Aires, le dio tranquilidad a la gremialista.

En Ribeiro trabajan 32 empleados, quienes cumplen con un régimen laboral que les exige que concurran una semana sí y otra no. Así quedaron las cosas desde que la firma, que se dedica a la venta de electrodomésticos, viene en la cuerda floja. En junio del 2019 presentó un concurso preventivo por la crisis económica. La noticia salió publicada en todos los portales nacionales. En Argentina la firma contaba entonces con 84 sucursales en 19 ciudades del país y unos 1.500 trabajadores. En San Juan decidió cerrar la sucursal que tenían en Rawson pero los trabajadores fueron reabsorbidos por la casa central.

En octubre empresa ofreció retiros voluntarios a los trabajadores, hubo una importante cantidad de empleados que aceptó la propuesta pero 32 decidieron continuar. "Me informaron que la intención es ponerse al día porque aún le deben a los empleados hasta parte del medio aguinaldo de diciembre. Están buscando un negocio más pequeño pero la intención es que continúen los trabajadores. Nosotros estamos atravesando una situación difícil, les dijimos que Falabella al principio nos dijo que no se iban y después terminó siendo una decisión tomada. No queremos pasar otra vez por lo mismo", indicó la gremialista.

En dos semanas Moral se reunirá en Buenos Aires con los principales referentes de Ribeiro para conocer más detalles sobre la situación laboral de los 32 empleados de la firma. Será con representantes nacionales gremiales. "No queremos otro Falabella", añadió la sindicalista.

En cuanto al subalquiler de La Tijera, el local que ocupa una porción de Ribeiro, desde el comercio informaron que tienen un acuerdo con una inmobiliaria con la que firmaron un contrato por cuatro años.