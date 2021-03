Ribeiro vendió el local en pleno centro: qué pasa con los empleados

La situación de los empleados de Ribeiro en San Juan viene siendo motivo de preocupación desde que en noviembre cerró el local de Rawson y reabrió interrogantes hace unos 10 días, cuando desde la firma informaron que iban a poner en venta el tradicional local ubicado en pleno centro, en Avenida Libertador y Tucumán. Ahora se conoció que finalmente se vendió ese edificio, que era propiedad de la cadena de electrodomésticos y hay inquietud por qué pasará con los trabajadores.

La información fue confirmada por la secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral. En diálogo con Radio Sarmiento, la gremialista dijo que tras una reunión este jueves recibieron novedades. "La empresa comunicó que hay un posible comprador que está exigiendo un pago de deuda para ser socio o comprar la firma en todo el país. No nos quedó claro. Esa persona exige que las deudas estén saldadas para lo cual vende el local, y ya se vendió y ahora es peor la situación de los trabajadores que son 31 personas".

Según lo comunicado al SEC, la empresa está buscando un local para mudarse, más chico. "En San Juan los importes son elevadísimos, por eso están buscando uno que reúna los requisitos que son que sea un lugar que no necesite remodelación y que tenga al menos 400 metros cuadrados", dijo Moral.

La próxima audiencia en la Subsecretaría de Trabajo se fijó para fines de este mes. "No queremos que los empleados s encuentren un lunes con el local cerrado. Creemos que no, pero no podemos ser tan crédulos por lo que empezamos a trabajar con la Faecys ( Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) para intercambiar información y el 29 queremos saber qué dicen", afirmó la sindicalista.

En Ribeiro San Juan hoy trabajan empleados una semana de por medio para asegurar que no cierre la empresa. Dijeron que hasta el momento la firma aseguró que quiere mantener el personal y no hay ningún tipo de ofrecimientos para liquidar puestos de trabajo.

Ribeiro no viene muy bien en materia económica. En junio del 2019 presentó un concurso preventivo por la crisis económica. La noticia salió publicada en todos los portales nacionales. En Argentina la firma contaba entonces con 84 sucursales en 19 ciudades del país y unos 1.500 trabajadores.