La inversión privada más importante del país en un año está en San Juan

Apenas iniciado el 2021, ya se difundió el informe que da cuenta de las inversiones previstas por empresas privadas nacionales e internacionales en la Argentina desde julio del 2020 hasta febrero del corriente. Se trata de un detalle que recibe el Gobierno nacional de parte de las compañías e indica cuánto dinero desembolsarán y qué provincias se verán beneficiadas. En esa línea, San Juan lidera el ránking de las que más inversiones traerán al país. Será la friolera suma de 3.000.000.000 de dólares por un proyecto minero.

Según el listado, la provincia recibirá la millonaria suma del grupo candiense Lundin para poner en funcionamiento la explotación de la mina Josemaría. La multinacional aprobó los estudios de factibilidad en octubre último y estiman que permanecerá activa por dos décadas. De acuerdo a la empresa, el proyecto de cobre, oro y plata tendrá una producción metal anual, en promedio, de 136.000 toneladas de cobre, 231.000 onzas de oro y 1.164.000 onzas de plata. Y generará, estimativamente, unos 4.000 puestos de trabajo durante su mayor punto de actividad.

Sin embargo, las operaciones en la mina ubicada en Iglesia no comenzarán hasta que se apruebe la Declaración de Impacto Ambiental, que según informó el ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo, estará listo a fines de febrero. En caso de obtener luz verde, la provincia romperá la mala racha: hace 10 años que no hay nuevos emprendimientos mineros y traerá a la Argentina una enorme masa de billetes verdes. Cuenta a favor para Josemaría, que no usará cianuro para la lixiviación ni tampoco agua superficial, señaló el superintendente de Ambiente, Fernando Cola.

En tanto, el informe de inversiones privadas, especifica que la empresa canadiense confirmó que los minerales se exportarán a través de puertos argentinos, más precisamente por Rosario, en lugar de chilenos.

Vale aclarar que Josemaría no es la única fuente de desembolsos en Argentina, a través de San Juan. Aunque, de momento, es la única en la que interviene el Gobierno nacional y por eso se notificó en el inventario redactado por la administración de Alberto Fernández.

Otras grandes inversiones en el país

En octubre del 2020, refinería Raízen anunció un plan de inversión por 715.000.000 de dólares para los próximos tres años con el objetivo de ampliar la capacidad instalada y desarrollo de una nueva línea de producción de combustibles.

En noviembre, los frigoríficos que integran el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas informaron que invertirán 187.000.000 de dólares. Según detallaron el objetivo es incrementar 40% los envíos al exterior en los próximos tres años y alcanzar un volumen de 1,25 millón de toneladas.

Mientras que Ford Argentina, indicó en el mismo mes, que invertirá 580.000.000 de dólares para la producción de la próxima generación de la pickup Ranger en la planta de General Pacheco.

En cuanto a 2021, en febrero, el laboratorio farmacéutico Richmond anunció un plan quinquenal de inversiones por 80.000.000 de dólares en tecnología, capacitación de personal y ampliación de capacidad productiva con mayor innovación.