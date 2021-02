El emprendimiento que revolucionará la minería sanjuanina, cerca de ser realidad

Josemaría es un proyecto minero pórfido de cobre y oro localizado en el extremo noroeste de la provincia, sobre la cordillera iglesiana frontal a 4.295 msnm, uno de los cuatro proyectos cupríferos de gran escala y en estado avanzado que posee San Juan, que llegó este lunes a presentar su Informe de Impacto Ambiental en manos del grupo Lundin.

"Hoy es un día sumamente importante, por ahí no podemos dimensionar lo que es para San Juan, una provincia que a veces consideraron inviable, y producto del esfuerzo de todos, porque nosotros podemos poner todo lo que hay que poner pero si no hay inversores que confíen no se da, ahora presenta este informe de impacto ambiental esta empresa", dijo el gobernador Sergio Uñac.

"Parece que la generación de riqueza está contrariada con el bienestar general pero no es así. La inversión minera que podría ir a otro país viene a San Juan, por eso mi reconocimiento a la empresa", analizó en el acto que encabezó junto al gerente general del proyecto, Alfredo Vitaller, entre otras autoridades.

"La pelota está en nuestra cancha. Esperamos que en 6 u 8 meses puedan tener ustedes esa aprobación del impacto ambiental para que Josemaría sea una realidad. Creo que puede darse porque es una empresa muy seria y un Estado que hace lo que tiene que hacer", dijo Uñac poniendo fecha a lo que sigue.

El proyecto cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre; 7,0 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata. La vida útil del yacimiento ha sido estimada en 19 años.

Junto a Josemaría, Filo del Sol, Los Azules, Altar y Pachón son otros proyectos de cobre que podrían revolucionar la minería de San Juan cuando lleguen a etapa de producción. San Juan representa el 80% de la oferta cuprífera de la Argentina, con recursos estimados en 8.834 millones de toneladas.



Josemaría Resources Inc, del Grupo Lundin, es la firma que invertiría 3.090 millones de dólares para avanzar a la etapa de construcción de la mina ubicada a 410 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 10 kilómetros del límite con Chile.

La explotación será una mina a cielo abierto que alimentará una planta de proceso convencional de 152,000 toneladas por día durante la vida útil del yacimiento, lo que arrojaría una producción anual de 136,000 toneladas de cobre (“Cu”), 231,000 onzas de oro (“Au”) y 1, 164,000 onzas de plata (“Ag”) por año.

La vida útil de la mina ha sido estimada en 19 años y se prevén oportunidades potenciales con la exploración continua en el área de operaciones.

Largo camino hacia el impacto ambiental

Josemaría es un descubrimiento de base realizado por Josemaría Resources Inc. (anteriormente NGEx Resources Inc., “NGEx”) con datos de perforación inicial durante la campaña en el 2004. En el primer pozo se perforaron 280 metros y se encontró cobre con una ley de 0.61% y 0.51 g/t de oro, indicando claramente que se había descubierto un importante depósito de cobre y oro.



El 17 de diciembre de 2019 el ministro de Minería Carlos Astudillo fue informado de los avances alcanzados en los estudios de factibilidad del proyecto Josemaría por parte del Alfredo Vitaller, presidente de la empresa Desarrollo de Proyectos Mineros SA (DEPROMINSA), subsidiaria argentina de Josemaría Resources, titular del proyecto.

Tales estudios incluían los análisis económicos, técnicos, legales, así como los estudios de Caracterización Social y Caracterización Ambiental para programas la evaluación de la viabilidad del proyecto.



El 16 de enero de 2020, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, fue recibido por el presidente Alberto Fernández en una reunión de la que participaron además el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, y directivos de la compañía canadiense Josemaría Resources del Grupo Lundin.





En la reunión mantenida en Casa Rosada, la firma canadiense representada por los empresarios Lukas Lundin, Adam Lundin, Alfredo Vitaller y Pablo Mir, analizaron el impacto económico y laboral de sus inversiones en el país, entre ellos el proyecto Josemaría, localizado en Iglesia. El mismo generará 4 mil empleos durante su construcción y otros 1 mil durante la etapa de explotación y requerirá una inversión de 3 mil millones de dólares en cuatro años.

Tras la audiencia, la empresa emitió un comunicado en el que asegura que durante ese año la compañía de capitales canadienses focalizaría sus esfuerzos en finalizar el estudio de factibilidad del proyecto, y presentar el informe de Impacto Ambiental y Social en febrero del 2021 e iniciar además los procesos de consulta y diálogo con las comunidades locales desde octubre de 2020.



Durante los días 19 a 22 de febrero de 2020, especialistas del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (CIPCAMI) viajaron a Iglesia para llevar a cabo una exploración a fin de determinar y fijar los puntos de monitoreo ambiental a realizar.

Los técnicos analizaron posibles puntos de muestreo con el criterio de realizar el monitoreo que permita tener el proyecto bajo total control cuando el mismo esté en etapa de construcción y luego explotación, y accesibilidad al lugar. Durante el trabajo se fijaron siete puntos de monitoreo propios, a los que se suman la información de los puntos de la empresa.

El 3 de agosto de 2020, el ministro de Minería se reunió con representantes de la empresa Deprominsa, del Grupo Lundin a cargo del proyecto Josemaría.

En el encuentro los empresarios dieron a conocer los resultados de la última campaña de exploración, y los trabajos previstos dentro de los Estudios de Factibilidad, una vez que las condiciones de bioseguridad y climáticas permitan retomar las labores.

Autoridades ministeriales y los representantes de la empresa acordaron una agenda de trabajo en conjunto para lograr progresos en el corto y mediano plazo.





El 2 de setiembre de 2020, el gobernador Sergio Uñac, junto al ministro de Minería, Carlos Astudillo; el presidente de la Cámara Minera, Mario Hernández, mantuvo una videoconferencia con el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, el presidente de Desarrollo de Proyectos Mineros SA (Deprominsa), subsidiaria argentina de Josemaría Resources, Alfredo Vitaller, y el responsable de Relaciones Institucionales del proyecto Josemaría, Iván Grgic.

El encuentro tuvo como eje principal analizar los avances del proyecto Josemaría, que a pesar de la situación sanitaria actual que estaba viviendo del mundo, continúa invirtiendo en el trabajo del sector minero.



El 14 de octubre de 2020 se realizó la primera de cuatro presentaciones parciales hacia el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto Josemaría. En esta ocasión fue a través de una teleconferencia que tuvo como punto central la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, en conexión, con Mendoza, Buenos Aires y Canadá.

Del encuentro participaron más de 30 integrantes de los diferentes organismos que conforman la CIEAM.

De manera virtual y presencial, por parte de la empresa intervinieron Alfredo Vitaller, Gerente General del proyecto; Iván Grgic, responsable de Relaciones Institucionales; Gonzalo Ríos, director corporativo de Asuntos Ambientales; Verónica Cunto, gerente de Relaciones con la Comunidad; Fernando Cola, superintendente de Ambiente y Roxana Basañes, responsable de permisos.



El 19 de octubre de 2020, Josemaría Resources anunció la presentación del Estudio de Factibilidad del Proyecto Josemaría. Este anuncio describió las características de un proyecto robusto técnicamente y de buena gestión socio ambiental y atractivo para los inversores internacionales. Y fue comunicado al Gobernador de la provincia, el Ministro de Minería y demás autoridades locales. Al día siguiente Alfredo Vitaller, presidente de Deprominsa subsidiaria de Josemaría Resources y operadora del proyecto, se reunió virtualmente con miembros de la Cámara Minera de San Juan, periodistas locales y nacionales, y proveedores locales, para dialogar acerca de los detalles técnicos de ese Estudio.



El 23 de octubre de 2020, se inició la exposición internacional virtual “San Juan, Factor de desarrollo de la Minería en Argentina”, ocasión en la que el gobernador Uñac y el ministro de Minería mostraron el potencial minero que tiene la provincia a nivel mundial.

Entre los proyectos más avanzados se destacó a Josemaría, viabilizado en cuanto a la presentación de factibilidad con una inversión de más de U$ 3.000 millones con el 100% de la infraestructura a desarrollarse en San Juan.



El 9 de noviembre de 2020, el gobernador Sergio Uñac dialogó virtualmente con los principales miembros del staff de la empresa minera Josemaría. Acompañaron presencialmente a Uñac, el ministro de Minería, Carlos Astudillo; la ministra de Hacienda, Marisa López y el responsable de Relaciones institucionales de Josemaría, Iván Grgic.

El encuentro tuvo como foco la presentación del modelo económico de la empresa en San Juan tras su exposición a nivel mundial. En ese sentido, se analizó el alcance de la mina así como también la posibilidad de avanzar con los distintos acuerdos.

El ministro Astudillo dijo en esa ocasión que en el presente mes de febrero de 2021 la empresa presentaría el Informe de Impacto Ambiental, luego de lo cual la provincia dispondría de un tiempo para analizar y aprobar el estudio.



El 15 de enero de 2021, el gobernador Uñac mantuvo una reunión con Alfredo Vitaller gerente general del proyecto, Verónica Cunto gerente de Relaciones con la Comunidad e Iván Grgic, responsable de Relaciones Institucionales.

En el encuentro los empresarios informaron al primer mandatario sobre las reuniones mantenidas con la comunidad, como por ejemplo la comisión de Minería y jefes de Bloque de la Cámara de Diputados a la que se le presentó el proyecto o la Mesa de Productividad de San Juan.

También se le informó al gobernador de los encuentros con la comunidad de Angualasto y del norte de San Juan para conocer más de la riqueza patrimonial arqueológica, previo a la presentación del Informe de Impacto Ambiental.



El 31 de julio Provincia y Nación acordaron acciones conjuntas en materia minera. Los sanjuaninos Alberto Hensel, secretario de Minería de Nación y Carlos Astudillo, ministro de Minería de la provincia, se reunieron para acordar una agenda común de trabajo entre San Juan y el Ejecutivo Nacional con el fin de poner en valor los recursos mineros. El objetivo es poner en valor los diferentes proyectos mineros que tiene San Juan y que esto se traduzca en mayores fuentes de trabajo y desarrollo local.



En el mes de agosto, el Ministerio de Minería evaluó los avances en Josemaría. Autoridades ministeriales junto a representantes de la empresa revisaron punto por punto de los trabajos realizados en el proyecto y acordaron una agenda en conjunto para lograr progresos en el corto y mediano plazo. Por último, se comentó con las autoridades ministeriales acerca del potencial que hay en la zona para poder producir energías renovables.

En septiembre, el 2 se presentaron nuevos avances del proyecto minero Josemaría, oportunidad en la que Uñac se interiorizó sobre los detalles en cuanto al cronograma del desarrollo del proyecto y del escenario a futuro. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, junto al ministro de Minería, Carlos Astudillo; el presidente de la Cámara Minera, Mario Hernández y el responsable de Relaciones Institucionales del proyecto Josemaría, Iván Grgic, mantuvo una videoconferencia con el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel y el presidente de Desarrollo de Proyectos Mineros SA (Deprominsa), subsidiaria argentina de Josemaría Resources, Alfredo Vitaller.



El 14 de octubre el Proyecto Josemaría hizo su primera presentación hacia el Informe de Impacto Ambiental por medio de una teleconferencia entre San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Canadá. La empresa realizó una descripción general del proyecto ante la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM).



Ese mismo día, Sergio Uñac mantuvo una comunicación vía Zoom con referentes de la empresa minera Josemaría, con el objetivo de analizar el modelo económico presentado por la firma en la provincia. Tras el encuentro, Astudillo agregó que la empresa Josemaría presentaría el Informe de Impacto Ambiental en febrero de 2021.



Actualmente, Josemaría sigue su avance y presentará su informe de Impacto Ambiental el lunes 22 de febrero. La empresa Josemaría Resources de Grupo Lundin anunció en 2020 que a fines de febrero de este año presentarán el Informe de Impacto Ambiental de la mina de cobre sanjuanina Josemaría, paso clave para cumplir con el calendario fijado previamente: en 2022 el inicio de la construcción y en 2026 la producción del proyecto, que demandará 4.000 personas para construirlo y 1.000 para operarlo. La inversión de 3.090 millones de dólares es la mayor desde Lama y la más importante del país.