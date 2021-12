Con las piletas habilitadas en San Juan ¿Cuánto cuesta darse un chapuzón?

Desde el Ministerio de Salud Pública informaron cuáles son los complejos que cuentan con la habilitación de sus piletas para la temporada de verano 2021-2022. Con el OK de la habilitación, los distintos espacios ya definieron sus precios de esta temporada y en un relevamiento de Tiempo de San Juan te contamos los costos.

Debido a la situación sanitaria, hay clubes que no están tomando nuevos socios. Es el caso de Banco Hispano, UVT y Palmar del Lago. En el primero, quien solicite ser socio debe ser familiar de un socio activo y ser aprobado por la Comisión Directiva. “Esto es porque vamos a darle prioridad a los socios que mantuvieron su condición durante la pandemia, para no colapsar el club y seguir sosteniendo las medidas de cuidado”, resaltó Marcelo Minnozzi, presidente de Banco Hispano. En el caso de ser aprobado como nuevo socio, el costo de la membresía del grupo familiar es de $120.000 y de socios individuales $60.000, mientras que la cuota tiene un valor de $1150.

Carlos Quinteros, presidente de la UVT destacó que ya se ha cerrado el periodo de inscripción. La cuota de la misma era de $70.000. “La cuota por persona es de $900, más el derecho a la pileta, que se paga una única vez y tiene un costo de $2000 por persona, y se puede pagar en seis cuotas sin interés”, detalló Quinteros. Por su parte Eduardo Cortéz, de Palmar del Lago destacó que no se sumarán nuevos socios, pero si se habilitará la entrada por día para no socios. El costo es de $400 al complejo y $200 más para acceder a la pileta. Los menores de 8 años no pagan.

Por otro lado, están aquellos clubes y balnearios que cobran una entrada sin necesidad de ser socios. Es el caso de Del Bono Beach Complejo Bahía con un costo de entrada $700 y los menores de 3 años no pagan. Balneario Las Viñas maneja el mismo valor, pero todas las semanas están lanzando promociones en las redes sociales del complejo. Además, se puede abonar por toda la temporada un mínimo de $15.000 por persona, pero el precio está sujeto a modificaciones si se trata de grupo de amigos o grupo familiar. Los menores de 2 a 6 años pagan $400.

Para poder acceder al Camping de ATSA, la entrada para no socios es de $600, más $300 por la revisión médica, que tiene una validez de 15 días.

El Complejo Náutico Ullum es por el momento el único complejo que está tomando nuevos socios. “El socio para grupo familiar o adherente, de acuerdo a la cantidad de personas, puede inscribirse de forma individual pagando $2.200 el mes y $2.200 la inscripción, mientras que familias de 3 personas en adelante pagan $2.400, dos adultos y los demás menores, y pasando los 6 miembros se abona $4.800”, resaltó Domingo Carmona, quien está a cargo de la atención al público en el complejo El Palomar.

Estos son los valores de algunos de los clubes. Cabe recordar que el Camping CPCESJ Ciencias Económicas es solo para matriculados y sus familiares, por lo que no es un camping abierto al público.