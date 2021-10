Reina la incertidumbre entre los 43 empleados sanjuaninos de Garbarino

El 18 de agosto fue el último día que Garbarino les depositó a los trabajadores de la firma. En San Juan, los 43 empleados de la empresa recibieron un pago que alcanzó a cubrir apenas el 20% de la deuda que la gigante de electrodomésticos mantenía con ellos. Desde ese momento, el personal viene manteniéndose con los $22.000 del Repro, único pago que continúan percibiendo. Mirna Moral, secretaria del sindicato de empleados de Comercio, le dijo a Tiempo de San Juan que no está prevista ninguna audiencia con representantes de la empresa y que dos trabajadores ya se dieron por despedidos.

El 17 de agosto cerró el local de Garbarino de la Peatonal. El local bajó sus persianas por falta de pago. Durante un año la firma no pagó el alquiler, a esto se le suma que previamente incluso les cortaron la luz. Desde ese día, en el que supuestamente iban a trasladar a los empleados a las otras sucursales operativas, no hubo vuelta atrás. Incluso, se puede ver dentro del negocio de la Peatonal algunos electrodomésticos que continúan en el local.

“En San Juan no hay novedades, las audiencias no se hacen en la provincia y los empleados están a la espera de una definición. De los 43 trabajadores, dos ya se dieron por despedidos y los otros cobran lo que les deposita el Gobierno a través del REPRO, que son $22.000. Como eso no alcanza para mantenerse, están haciendo changas”, detalló la mujer.

La cadena acumula un pasivo cercano a los 15.000 millones de pesos sólo con proveedores, bancos y compañías financieras. Garbarino necesita saldar deudas y levantar cheques impagos de proveedores como Newsan, de Rubén Cherñajovsky, que dirige una de las fábricas de electrodomésticos más relevantes del país, dueño de un portfolio de marcas que incluyen a Noblex, Atma, Sanyo y Philco, o Mirgor, de la familia Caputo, que cotiza en bolsa y es socio estratégico de marcas globales como Samsung o Telefónica.

Compumundo y Garbarino Viajes son otras de las empresas del grupo que, sobre todo este año, dejaron de pagar salarios y acumulan importantes incumplimientos con sus respectivas carteras de clientes. En San Juan, Compumundo fue la primera en cerrar.

Los empleados de la firma le pidieron al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, que el Gobierno intervenga la empresa. La movilización de los delegados sindicales de la compañía llegó hasta Casa Rosada, donde desplegaron banderas e hicieron esta petición.