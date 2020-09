El gobierno anunció también el éxito en la reestructuración de la deuda local

El Ministerio de Economía anunciará este viernes el resultado de la primera etapa del canje de deuda en dólares bajo ley local, en la cual ya se habría alcanzado un nivel de aceptación holgadamente por encima del 90 por ciento. Según anticiparon a El Destape de distintas fuentes vinculadas con la operación, quedó un número "mínimo" fuera de la operación pese que el vencimiento para acceder a la reestructuración de los títulos es el martes 15 de septiembre.

La reestructuración de la deuda bajo ley local se aprobó en el Congreso el 4 de agosto, con la votación de Senado, en simultáneo con el acuerdo sellado entre el equipo económico que conduce Martín Guzmán con los fondos de inversión externos por el pasivo bajo legislación extranjera. La oferta para los tenedores títulos en moneda extranjera bajo legislación argentina por un total de 41.717 millones de dólares tiene un período de suscripción hasta el 15 de septiembre, aunque se ofrecieron incentivos a acreedores que haya presentado su adhesión hasta el 1 de septiembre.

La oferta incluía hasta el 1 de septiembre un bono con tasa de interés anual de 1 por ciento y vencimiento en 2030 como contraprestación por la renta acumulada y no pagada por los títulos que se integren. El resto recibirá el interés corrido hasta el 6 de abril. En términos concretos significa entre 1,5 y 2 dólares adicionales respecto a quienes ingresen después de esa fecha, que no recibirán esta compensación.

"Casi todos entraron aprovechando la mejora en la oferta. Quedó un número remanente sumamente pequeño", relató una fuente oficial, aunque en el Palacio de Hacienda evitaron anticipar un número antes del anuncio oficial que se realizará este viernes. Todavía no está definido si habrá una conferencia de prensa de Guzmán, en una nueva victoria en la pulseada con los acreedores privados, o si será a través de un comunicado que circule para iniciar el tema y coronarlo con algunas intervenciones de los funcionarios.

Más allá de la modalidad, en el mercado reconocen que el ingreso va a ser superior incluso al canje bajo ley extranjera y sin ayuda de las Cláusula de Acción Colectiva. Las emisiones en dólares bajo legislación local no cuentan con este paraguas legal, con lo cual un piso de adhesión no universaliza la operación a todos los bonistas. Por el contrario, quien no ingrese al canje quedará como holdouts, teniendo que litigar en la Justicia local. Esto motivó también a una mayor aceptación voluntaria, la cual habría sido mayor a la obtenida con el canje de bonos con ley extranjera.

Las claves del éxito

El equipo que conduce Guzmán fue ofrecer las mismas condiciones que consiguieron los tenedores de deuda bajo legislación extranjera, con el objetivo de mostrar el mismo respeto por la ley local como por la extranjera. De todos modos, el nido de los fondos buitre suele ser Nueva York.

En el mercado aseguran que hubo especulación hasta el final del proceso de adhesión a esta etapa (técnicamente el 31 de agosto) para aprovechar el arrastre a la baja de los precios de los bonos tras conocerse el éxito de adhesión de la operación con bonos bajo legislación extranjera y obtener un rendimiento mayor con el canje para la deuda con ley local.

El menú elegible hasta el 15 de septiembre está compuesto por cuatro series de bonos con legislación local y vencimientos en 2030, 2035, 2038 y 2041. Estos papeles pagan un cupón especial en el primer período y más altos en los vencimientos siguientes, lo que permite una mayor rentabilidad a medida que avanzan los pagos de intereses. Podrán ingresar tenedores de las doce series de Letras del Tesoro (Letes) en dólares, las nueve series de Bonar en dólares, el Discount en dólares con vencimiento en 2033 y el Par de tasa fija en dólares con vencimiento en 2038.