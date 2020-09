Panorama inmobiliario en San Juan: los alquileres, en terapia intensiva y las ventas, en alza

Quien tiene pesos guardados decide qué hacer con el dinero para evitar que pierda valor. Aquellos que no tienen un respaldo económico, achican gastos y pagan lo mínimo e indispensable de alquiler. Lo cierto es que el panorama inmobiliario tiene dos aristas en San Juan: por un lado, la renta de inmuebles está en terapia intensiva y por el otro, las ventas, que siguen creciendo y están mejor que el año pasado. Las fuentes consultadas coincidieron en afirmar ambos datos y confirmaron que la estrella del año es la comercialización de lotes, que han subido de precio debido a la alta demanda.

Alquileres

El mayor problema con los alquileres se presenta con los inquilinos que no pagan los aumentos. El decreto del presidente Alberto Fernández permitió que en pandemia los locatarios paguen el alquiler sin los incrementos establecidos por contrato. Pero la deuda no se condona, sino que después deberá ser refinanciada por los inquilinos. Mauricio Turell, de la Cámara Inmobiliaria San Juan, dijo que las estadísticas que manejan indican que el 30% de los locatarios está pagando las subas estipuladas, por lo que suponen que en febrero, cuando el decreto presidencial expire, se habrán generado deudas casi imposibles de pagar. "Además no es lo único que no pagan, tampoco están cumpliendo con el pago de las tasas municipales y OSSE. Esto es una bomba que no sabemos cómo se va a desactivar", especificó.

Oscar Reta contó que en la inmobiliaria que maneja pasa al revés, que el 80% de los inquilinos hace un gran esfuerzo para pagar los aumentos establecidos por contrato. "Como no hay condonación pero sí postergación intentan por todos los medios hacer un esfuerzo para pagar los alquileres con las subas. Vienen y nos dicen que no quieren que se les acumule deuda. Además es importante destacar que la suba de los valores de los alquileres no acompaña la inflación, queda por debajo", especificó.

Si bien no es un porcentaje que preocupe, cada vez más inquilinos están dejando de alquilar. En el caso de los estudiantes, los universitarios están compartiendo rentas o directamente dejando los departamentos que alquilaban ya que no tienen clases presenciales. Sobre todo, es lo que pasa con la gente de departamentos alejados, que optó por irse a sus comunas antes que continuar pagando rentas sin tener que ir a clases.

Con el alquiler de locales comerciales hay otro tipo de contemplaciones. Es que como los propietarios de los locales saben que las ventas han caído, acuerdan con los inquilinos reducciones y hasta les dan tiempo para ponerse al día. Cuando un local se desocupa, pasan meses hasta que se puede volver a rentar.

Ventas

Un panorama distinto es el que se vive con las ventas. Los sanjuaninos que tienen dinero ahorrado deciden invertir en ladrillos o en lotes, que son la vedette de la pandemia. Tanto Turell como Reta indicaron que las ventas han repuntado un 5% en comparación con el año pasado. A eso se le suma otro dato que va marcando tendencia: si bien el mercado local no está dolarizado, cada vez son más los propietarios que optan por poner el precio de la propiedad en dólares para que su precio no baje. El precio está atado al dólar blue.

"En junio el mercado estuvo muy activo. La gente está comprando y consultando mucho por lotes y departamentos. Es una especie de protección que siente ante la incertidumbre. Hoy el que tiene pesos como moneda de pago, decide invertir en propiedades. Los inmuebles han subido de valor pero no acompañan el crecimiento del dólar: si dos años atrás una propiedad se cotizaba a 150.000 dólares hoy está a 60.000 dólares, pero esto implica que antes costaba 2.400.000 pesos y hoy 10.000.000", explicó.

Las operaciones que más se dan son las de propiedades que van de los $800.000 a los $3.000.0000. Es por eso que los lotes son los protagonistas en este boom de ventas inmobiliarias. Justamente la alta demanda es la que impulsa el precio de la tierra.