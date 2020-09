En julio: casi el 30% de las industrias sanjuaninas vendió igual o más que antes del coronavirus

En una encuesta realizada por la Unión Industrial Argentina sobre el impacto del Covid-19 en la industria local para la segunda quincena de julio 2020, se destaca que casi el 29,3% de las ventas de las empresas sanjuaninas no cayeron o subieron en comparación a la registrada antes de la cuarentena. Los datos corresponden a más de 40 empresas que emplean casi 7.000 personas en San Juan.

Según la encuesta, el 19,5% de las ventas de las empresas sanjuaninas cayeron entre hasta un 20%; el 26,8% cayeron entre un 20% y un 40%; el 9,8% cayeron entre un 40% y un 70%; y un 14,6% cayeron entre un 70% y un 100%.

Con respecto a la situación productiva, un 7,3% de las industrias sanjuaninas produjo más en julio que antes del aislamiento social preventivo y obligatorio; mientras que el 31,7% produjo en los mismos niveles. Como contracara de esto, un 31,7% tuvo una producción de entre el 50% y 75% del nivel previo; un 14,6% de entre el 25% y el 50%; y otro 14,6% de hasta un 25%.

Además, un 58,5% de las empresas encuestadas alargó el plazo de cheques por cobranza a clientes. En relación al transporte, un 80,5% de las industrias consultadas manifestó haber tenido dificultades en el transporte interprovincial y un 48,8% en el internacional. Por otro lado, un 68,3% de las industrias sanjuaninas no cerraron líneas de producción debido a la disminución de la demanda.

En relación al crédito bancario, un 70,7% indicó que no pudo acceder al monto de crédito necesitado; un 36,6% no pudo hacer frente al pago completo de impuestos nacionales en julio; y un 29,3% no pudo hacerlo al pago completo de impuestos provinciales en el mismo mes.

En San Juan la industria tuvo un freno por las dos semanas de fase 1:

En la provincia estiman que en agosto hubo un significativo freno debido a la vuelta a la fase 1 por el brote de coronavirus, según indicó el presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), Hugo Goransky.

Si bien en la provincia no hay una estadística que muestre los números en relación a los catorce días de fase 1 que se decretaron por el brote de coronavirus el 21 de agosto, Goransky aseguró que el impacto de las dos semanas con el 50% de la industria local parada implicó un freno significativo.

“En el último mes volvimos a fase 1, prácticamente el 50% de la industria no podía trabajar por las pautas del Gobierno Provincial debido al brote de la pandemia. Anteriormente veníamos de varios meses con apertura total de nuestras industrias cumpliendo todos los protocolos”, aseguró el presidente de la UISJ. Hugo Goransky, presidente de la UISJ

El 33% de las industrias de la provincia son esenciales y, según Goranksy, se logró junto con el Ministerio de la Producción que las industrias en ´zonas grises´ pudieran producir y de esa manera evitar una caída mayor de la producción de las mismas. “Estas empresas son las que tienen procesos continuos de producción, que por las características propias se logró que pudieran seguir produciendo”, indicó.

Hoy en día esto está normalizado y el 100% de las industrias locales ya están trabajando. Sin embargo, la problemática actual pasa por otro lado, según Goransky: “El problema que tenemos las Pymes del interior tienen que ver con los costos de los fletes, que nos significa una diferencia del 30% en relación a los grandes centros industriales. Esto genera pérdidas de competitividad”.

Por otro lado, el presidente de la UISJ remarcó que las empresas sanjuaninas están realizando cursos a través de zoom con industriales para aplicar normas, protocolos y acuerdos preventivos y que se hizo un convenio con un laboratorio muy importante del país y con una empresa médica para hacer cada 7 días test rápidos preventivos a todos los trabajadores.

Otra de las medidas dispuestas para prevenir la transmisión del Covid-19 en la provincia en el sector industrial tiene que ver con los centros de transporte seguro, donde se toman determinadas pautas con los transportistas de afuera de la provincia para tener mayor agilidad y seguridad en la carga y descarga de los productos que llegan y salen.

Perspectivas a futuro de la industria sanjuanina:

En la encuesta realizada a más de 40 industrias locales (que representan aproximadamente el 50% del total), se les consultó a las empresas sobre las perspectivas de producción para diciembre de este 2020 en comparación a la registrada antes de la cuarentena.

El 12,2% sostuvo que prevé mayores niveles que en la situación previa; el 39% prevé los mismos niveles; el 22% prevé entre el 50% y 75% del nivel previo; el 19,5% prevé entre el 25% y el 50%; y el 7,3% prevé hasta el 25%.

En relación al impacto de la crisis, el 51,2% estima que no está comprometida la continuidad de la empresa en los próximos meses; un 22% cree que podrá sostener la operatoria entre 6 y 12 meses; un 12,2% no más de 6 meses; y un 14,6% no más de 3.