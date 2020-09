Horario de comercio en San Juan: cada negocio hizo lo que quiso y le estalló una bomba al gremio

Desde el sábado 19 de septiembre el Gobierno autorizó al comercio a trabajar desde las 8 hasta las 21 de lunes a sábado. Ahora cada empresario puede optar qué horario le resulta más conveniente para abrir: si de corrido o discontinuado. Ante la liberación de la franja horaria, en un principio hubo sorpresa y desde este lunes 21 de septiembre la mayoría de los comerciantes eligieron abrir en la mañana y en la tarde, cerrando en la siesta. A los que no les cayó nada bien esta decisión fue a los empleados de comercio, que quieren volver a la atención de corrido. Incluso, han planteado dentro del sindicato la necesidad de dar marcha atrás por varios factores, entre ellos el económico.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, dijo que el 80% de los comercios abrió en horario partido y el 20% restante siguió con la modalidad de corrido. En cuanto a los rubros, los negocios de venta de indumentaria, de electrodomésticos y de calzado fueron los que decidieron volver al tradicional horario de mañana y de tarde mientras que las ferreterías en general, continuaron atendiendo de corrido. De los grandes, sólo Fravega siguió con el local abierto en la siesta.

Los empleados estallaron con la nueva disposición y se lo hicieron saber a la líder del sindicato que los representa, Mirna Moral. "Lamentablemente el horario de comercio de corrido era durante esta transición, para los empleados es muy difícil porque habían recuperado su libertad trabajando hasta las 19. Independientemente del factor psicológico, hay otros factores por los cuales para los trabajadores es mejor continuar en horario de corrido y esto implica que con la recesión económica, ahora se les complica el cuidado de los niños porque no hay clases, tampoco hay guarderías para los chicos y a los abuelos no se los pueden llevar porque son personas de riesgo. A todo esto hay que sumarle que no nos han aumentado el sueldo en todo el año", dijo la representante sindical.

Además del problema con los hijos, surge otro inconveniente y tiene que ver con los pasajes de colectivo que tienen que pagar, que pasa de 2 a 4 por día. Lo que implica que en vez de $44 tengan que gastar $88 diarios.

Los empleados de comercio, según Moral, no han recibido ninguna clase de incremento salarial a lo largo del año. En febrero recibieron el último incremento pautado en las paritarias del 2019 y en marzo $4.000 no remunerativos gracias a un decreto del presidente Alberto Fernández. "Para colmo hay comerciantes que todavía amparados en la pandemia siguen pagando el 80% del sueldo a los trabajadores, sobre todo las empresas grandes, a las que no vuelve todo el personal a trabajar porque no cumplirían con el distanciamiento social", añadió Moral.

Según Rodríguez, la mayor parte de los empresarios prefiere el horario discontinúo porque los sanjuaninos no salen en la siesta durante el verano. De igual modo, el dirigente opinó que probablemente esta experiencia decante en que haya horario de corrido en invierno y partido en verano.

Por su parte, Dino Minozzi, de la Federación Económica, informó que el martes 22 de septiembre habrá una reunión de la división Comercio para evaluar qué pasó con el tema horario en la Capital y en los departamentos donde tienen representación.