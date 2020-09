Por qué cerraron dos importantes hoteles de San Juan en plena pandemia

En marzo arrancó la cuarentena en el país. Sin turismo, sin eventos empresariales ni movimientos entre provincias, la salvación de los hoteles pasaron a ser los repatriados que llegan a cumplir el aislamiento de 15 días. Pero no todos los alojamientos pueden y quieren recibir personas que vienen de otros lugares o aislados que estuvieron en contacto con algún infectado. En San Juan dos importantes hoteles decidieron cerrar sus puertas desde el inicio de la pandemia. Desde marzo el hotel América y el hotel Provincial no abren al público. Uno de ellos, planea reabrir en los próximos días.

Los hoteles en San Juan decidieron tomar distintos rumbos: el grueso, que tiene tarifas más económicas, decidió mantener sus puertas abiertas alojando repatriados o contactos estrechos de contagiados de coronavirus, otra tanda se mantuvo con los aislamientos de personal empresarial y una pequeña porción, cerró. En este lote están el Provincial y el América.

¿Por qué cerrar? Principalmente porque las tarifas de los hoteles son altas para que los repatriados decidan alojarse durante 15 días pagando entre $4.000 y $5.000 diarios. Ante la dificultad que generaría mantener al personal trabajando y los gastos fijos de funcionamiento, los operadores de ambos hoteles optaron por cerrar.

En el caso del hotel América son 20 los empleados que tiene bajo su órbita. Los trabajadores atienden el teléfono y hay gente manteniendo las instalaciones. Es más, piensan abrir en los próximos días. No especificaron para qué público pero sí aseguraron que ya está todo listo para la reapertura de este clásico sanjuanino, ubicado sobre calle 9 de Julio.

En el Provincial la situación es distinta. Allí los empleados no están yendo a trabajar desde marzo. Sólo están los trabajadores de seguridad. El ex hotel Nogaró, ubicado en el corazón del microcentro sanjuanino, es del Estado pero está concesionado su manejo al grupo Icazati. La determinación del cierre temporal fue comunicada por los concesionarios al Ministerio de Turismo. No hay información sobre la fecha de reapertura.

El Gobierno Provincial está trabajando con 30 hoteles del Gran San Juan y alrededores para alojar repatriados. Según informaron desde la Cámara de Hoteleros están siendo en muchos casos atendidos por sus propios dueños.