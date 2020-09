Otra multinacional con sede en San Juan en la mira: ¿se va o no del país?

La empresa mexicana Alsea está a cargo de las operaciones de Burger King y Starbucks se convirtió en tendencia en redes sociales y diarios económicos este jueves porque comenzó a circular la versión de que buscaban retirarse del país y hasta que no habían conseguido compradores para sus activos. Luego un comunicado habría desmentido esto, aunque las dudas siguen en pie.

Para los sanjuaninos esta noticia cobra aun más relevancia porque la marca de hamburguesas que compite directamente con McDonalds tiene un local en la provincia en el Paseo San Juan del Híper Libertad. Allí trabajan cerca de 25 personas, dijeron desde el paseo, aunque no hay un dato oficial por parte de la empresa o el sindicato que confirme cuánto personal tiene Burger King en San Juan.

La novela empezó, según publicaron en IProfesional, en abril y luego a finales de mayo Alsea inició un proceso de venta que debía finalizar con una oferta no vinculante. Pero esta venta no se produjo y según la publicación fue porque la empresa mexicana no consiguió compradores para sus negocios en Argentina debido al contexto de crisis mundial de la pandemia.

El origen de este supuesto desinterés de la empresa, que en total entre Burger King y Starbucks tiene 253 locales, sería una caída del consumo que arrastra desde 2018 y a nivel mundial la empresa tuvo una caída en su primer trimestre del 42%. Mientras tanto, en latinoamérica la caída interanual fue del 68,2%. En Argentina, publicaron medios especializados, la situación entre las dos empresas es dispar: mientras que Burger King ha retrocedido ante Mostaza quedando terceros en el mercado de la comida rápida, Starbucks ha ampliado la cantidad de locales durante los últimos años.

Pero a pesar de todo esto, Alsea, que además tiene la operación de restaurantes de reconocidas marcas como Domino's Pizza, Chili’s, Italianni's, The Cheesecake Factory Vips, entre otras, publicó un comunicado asegurando que no ha perdido el interés en los negocios argentinos. Según publicó BAE noticias, la empresa mexicana dijo que "Hoy más que nunca estamos comprometidos con Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo".

Por el momento, la búsqueda de un socio habría quedado en stand by y la única medida oficial tomada es la unificación del manejo de las empresas en Chile, Argentina y Uruguay en una sola base regional en Santiago de Chile.