Aluvión de denuncias de inquilinos en la Defensoría del Pueblo de San Juan: las tres causas principales

Hace una semana la Defensoría del Pueblo habilitó un servicio para que los inquilinos que sufren abusos puedan denunciar sus casos en la entidad. En siete días ya armaron 23 expedientes con reclamos de los locatarios. Las tres principales causas que motivan las denuncias son: incumplimientos de los contratos, hostigamientos y cobro de servicios en conjunto.

El defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, informó que la entidad se encarga de asesorar a la gente que realiza reclamos y tomar una postura frente a los expedientes. "Somos una especie de articuladores entre los locadores y los locatarios. Muchas veces los propietarios no interpretan lo que estable el decreto presidencial que fijó ciertas normas en tiempos de pandemia", explicó el funcionario.

La principal causa de las denuncias es el incumplimiento de los contratos. Según informaron, algunos propietarios quieren desalojar a la gente antes de tiempo, quieren cobrar aumentos que no figuran en lo pactado o incluso comisiones cuando el inquilino quiere renovar un contrato.

La otra razón es el hostigamiento: en tiempos de pandemia ha sido moneda corriente que los propietarios de viviendas alquiladas quieran desalojar a los inquilinos que no pagan el alquiler completo aún cuando existe una normativa que impide hacerlo en plena pandemia. Es así como se inician hostigamientos mediante cartas documento, mensajes de todo tipo y hasta amenazas físicas. Cuando los locatarios van a denunciar a la comisaría, desde las seccionales los uniformados no les dan respuestas porque no saben actuar en estos casos.

La otra causa de las denuncias es el cobro de servicios. En muchos consorcios de departamentos, los propietarios no piden medidores individuales para cada unidad habitacional y entonces dividen el monto de las facturas entre todos los locatarios. El problema se genera cuando los inquilinos quieren ver las facturas y no se las quieren mostrar. El presidente de la Asociación de Inquilinos, Víctor Bazán, dijo que firmaron un convenio con el ENARGAS para que les pasen las facturas de aquellos consorcios cuyos propietarios se las niegan.

En San Juan se calcula que hay 70.000 contratos de alquiler celebrados, el 30% son formales mientras que el resto no están registrados en la AFIP. Con la ley nueva de alquileres, no sólo es el dueño el que puede registrar el contrato en la AFIP sino también el inquilino. Esto permite que los locadores tengan que emitir una factura por cada mes abonado y que los pagos puedan realizarse mediante operaciones bancarias.

Todos los contratos de alquiler con vencimiento entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre se renuevan automáticamente con el valor que venían pagando los inquilinos. Ante la posibilidad de que el decreto sea extendido por el presidente Alberto Fernández, muchos propietarios quieren desalojar a los inquilinos para firmar nuevos contratos con valores actualizados. Se habla de entre un 30% y hasta un 40% de subas.

Los inquilinos que se ven afectados pueden pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo. La demanda ha sido muy alta, con más de 3 expedientes diarios presentados.