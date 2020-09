Préstamos para comprar motos: los sanjuaninos quieren, pero ya surgió un problema

Muchos sanjuaninos buscan poder acceder a los créditos del Banco Nación para comprar motos, en las concesionarias las consultas han crecido desde que el pasado lunes anunciaron esta facilidad. Pero los empresarios sanjuaninos están preocupados por la posibilidad de que un problema que ya tienen repercuta en este programa de incentivo y es que cada vez tienen menos motos en stock y las fábricas nacionales mandan menos y directamente ninguna unidad.

Las concesionarias tienen menos de la mitad del stock que suelen manejar y el miedo es que al momento de que finalmente se pongan en vigencia los créditos del Nación no puedan aprovechar las ventas o terminen liquidando lo que tienen guardado tan rápido que no puedan acceder a comprar nuevas.

Uno de los responsables de ventas de Full Time Motos aseguró que desde que anunciaron los préstamos, que todavía no están en vigencia, varias de las fábricas nacionales cortaron la venta de los modelos más vendidos. A esto se suma que en el país mejoraron las ventas de ciclomotores y según el sanjuanino, "sólo ayer las ventas superaron la producción".

Fernando Lucero, de Motos Lucero, distinguió esta cantidad de ventas entre el país y San Juan, ya que explicó que la provincia no cerró bien agosto. "Mientras en todo el país el patentamiento subió, acá bajó un 23% por las dos semanas de Fase 1, que nos golpearon mucho", explicó. Los empresarios tenían buenas expectativas, pero la repentina marcha atrás que obligó el brote hizo que se perdieran días cruciales en las ventas locales.

Pero aun así, los depósitos disminuyen mes a mes y desde Buenos Aires siguen sin llegar los modelos, a pesar de que las concesionarias los siguen pidiendo. Una de las sospechas que tienen en San Juan es que las fábricas están priorizando otros mercados y dejan a los más chicos, como San Juan, relegados. "No te lo dicen, pero yo creo que sí. Nosotros en San Juan estamos sufriendo mucho la falta de stock, pero sí mandan a los centros con más demanda, como es Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba y sobre todo el Norte", aseguró Lucero.

Lo cierto es que mientras aumenta el patentamiento, la producción de motovehículos bajó drásticamente al inicio del aislamiento social obligatorio al inicio de la pandemia, luego estuvo en cerca del 25% y al día de hoy sigue siendo menor debido a que incluso las fábricas retomaron, lo hacen con estrictos protocolos que impiden que haya la misma cantidad de operarios.

En este escenario San Juan tiene que salir a competir con mercados mucho más grandes a la hora de pedir unidades. Buenos Aires patentó 7.029 vehículos en agosto, Santa Fe 3.184 y Córdoba 2.522. San Juan sólo registró 322 ventas de motos nuevas, quedando muy detrás de por ejemplo Chaco, que registró 1.812 y es la provincia por fuera de la Pampa Húmeda con más patentamientos y la cuarta a nivel país. Estos números serían los que miran las fábricas a la hora de mandar las unidades que logran fabricar y por eso priorizarían otros destinos.

Muchos compradores potenciales y el peligro del desabastecimiento

Los dueños de concesionarios temen vaciar sus depósitos, porque aseguran que cuando tengan que reponer el stock lo harán con precios nuevos y eso les comerá la rentabilidad. "Nos tienen muy golpeados los costos fijos, como alquiler de locales, que son grandes, y servicios", aseguró Lucero. Mientras tanto, hay cada vez más sanjuaninos que están eligiendo motos y siempre que tienen una opción crediticia compran vehículos nuevos.

Desde Full Time Motos, explicaron que la clientela incluso se ha ampliado a otros sectores. Mientras la moto ha sido muchas veces la elegida de los grupos con menos posibilidades de acceder a un auto, ahora también tienen consultas de "médicos, abogados y otros profesionales, que buscan la practicidad y también la economía de una moto". Además, aseguraron desde ambas concesionarias consultadas, la pandemia trajo otra necesidad que la moto cubre bien: la de viajar solo y manteniendo distancias con desconocidos. Las motos más vendidas en la provincia, al igual que en el país, son las de baja cilindrada, entre 110 y 150cc, y la edad de los compradores va desde los 21 a los 65 años.

En cuanto a los créditos del Banco Nación, el plan todavía no está en vigencia, aunque desde el anuncio los empresarios han recibido consultas presenciales, por correo, redes sociales, teléfono y cualquier otro medio de comunicación que tenga la empresa. "Muchos tienen dudas y también están los que todavía no entienden la mecánica, que quieren por ejemplo pedir el crédito de $200.000 y después poner ellos una diferencia y comprar algo más. Pero no va a funcionar así, sino que la compra debe hacerse totalmente con lo que presta el banco", explicaron desde Full Time Motos.