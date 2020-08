IFE: con el cambio de requisitos, ¿puede haber nuevas inscripciones?

Mucha gente tiene preguntas sobre el IFE y si lo podrá seguir recibiendo. Algunos preguntan si pueden recibirlo pese a seguir viviendo con los padres, otros quieren saber cómo cobrarlo o algunos si lo van a cobrar.

Este jueves, con la resolución 16/2020 del Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dejó establecido lo siguiente: "A fin de poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones".

Nuevas condiciones para recibir el bono de 10.000 pesos

¿Qué quiere decir esto? Que hay nuevas normas para cobrar el bono del IFE, son las siguientes:

La Anses requerirá a la AFIP la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertenencia de cada solicitud. Por lo tanto, se mirarán los ingresos y la situación económica.

Situación para menores de 25 años: “Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional De La Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente.”

Situación de las personas presas, que no cobrarán el IFE: "Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto)”