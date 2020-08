¿Qué va a pasar con el aumento de sueldos a estatales sanjuaninos?

Con el 95% de las actividades de San Juan restablecidas tras el parate por la pandemia, en los gremios estatales sanjuaninos se reavivó por estos días el planteo por los salarios, que quedaron congelados cuando estalló la cuarentena y la consiguiente crisis meses atrás. Pero desde el Gobierno salieron a desalentar la idea de que las dos cuotas del aumento salarial que quedaron pendientes puedan reactivarse ahora.

Tras varias reuniones, en marzo el Gobierno de San Juan acordó con los estatales un incremento salarial para este año del 13,5%: un 5,5% a partir del 1º de marzo del 2020, 3,5% a partir del 1º de mayo del 2020 y 4,5% a partir del 1º de julio del 2020. Pero con la aparición del COVID-19 los tramos de mayo y julio no se aplicaron.

Este jueves, en declaraciones a Radio Armonía, el secretario de Hacienda provincial, Gerardo Torrent, cerró la puerta a descongelar el aumento salarial para la administración pública: "Ahora, en las condiciones que estamos no se han alcanzado los niveles económicos, financieros y de recaudación que nosotros necesitamos para poder volver a hablar de restablecer el acuerdo salarial. No están dadas las condiciones aún, estamos muy por debajo de los niveles de recaudación que teníamos antes de generar el acuerdo salarial, por ahora no podemos hablar de restituir el acuerdo salarial, no están dadas las condiciones", dijo tajante el funcionario uñaquista.

Sin ir más lejos, días atrás fue el propio Sergio Uñac quien se mostró cauto con el tema y dijo, consultado en rueda de prensa, que hay "casi ninguna" posibilidad de conceder ahora el aumento consensuado antes de la pandemia. "No quiero generar expectativas que no podamos cumplir. En el país no se habla de aumentos y si nosotros lo hacemos me parece que vamos a estar tocando una música que nadie la puede llegar a entender en el país", analizó.

A la vez, el gobernador dijo que "reconocemos que a nadie le alcanza, que la situación de pandemia ha generado complicaciones económicas en todos los hogares argentinos y si es así también en los hogares sanjuaninos, pero me parece que hoy es un momento de muchísima solidaridad".

Además, Uñac analizó que "los trabajadores estatales han venido cobrando sin ningún tipo de rebaja todo lo que se ha establecido y acordado, inclusive por efecto de los protocolos se ha trabajado en menor porcentaje de lo que se debía trabajar. Es un tema muy delicado que ni siquiera hay margen para plantearlo, menos para estudiarlo". Lo que remarcó es que "nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, eso sí".

En marzo, las autoridades también habían acordado con los sindicatos la rediscusión de los parámetros del aumento acordado en julio que por el contexto crítico no se dio. El 13 de mayo, el Ministerio de Hacienda anunció en conferencia de prensa que se suspendían las dos cuotas que quedaban pendientes del aumento. En esa ocasión, la ministra Marisa López dijo que "convocamos al sector sindical a que basado en el principio de la buena fe, concientan la suspensión de los aumentos acordados para los meses de mayo y julio del corriente año hasta tanto la provincia vuelva a una situación de normalidad y retome los niveles de recaudación existentes al momento de la negociación”.

Incluso la funcionaria no descartó tener que echarle mano al Fondo de Reserva Anticíclico, que son dos grillas salariales ahorradas para casos dramáticos. Si bien se dieron las condiciones que exige el uso de este dinero, finalmente no se usó hasta ahora. Esta "situación de normalidad" que planteó la ministra como condición para reabrir la compuerta de la actualización de salarios es la que está en juego ahora. El estatus sanitario y la reactivación de la economía alentaron a los gremios a pensar que ya se está a tiempo pero el Gobierno tiene otra mirada y lo dejó bien claro. No obstante, no descartó nada para los meses siguientes antes de que llegue 2021. Habrá que esperar.