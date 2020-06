En silencio, la mostera sanjuanina de Vicentín sigue trabajando y los productores aguantan la respiración

Mientras en el país el terremoto de la intervención y futura expropiación de Vicentín sigue produciendo repercusiones, en San Juan la situación parece algo más calma. O al menos hay más expectativa y dudas que problemas concretos, sobre todo si se compara con la situación de la firma cerealera con bancos y empresas en Santa Fe y otros mercados, donde debe más de 1.500 millones de dólares.

Tras el anuncio, en San Juan toda la atención se concentró en ENAV SA, la mostera ubicada en Chimbas que pertenece al conglomerado de Vicentín y que incluso fue nombrada por el presidente Alberto Fernández cuando anunció la intervención. La moledora y exportadora de jugo concentrado de uva es una de las tres más grandes de la provincia y, según productores, en 2019 fue la que más volumen de mosto produjo en la provincia. En las oficinas ubicadas en Necochea, al norte de Benavídez, no quisieron dar declaraciones a Tiempo de San Juan.

Pero a pesar del silencio total de ENAV, la producción parecía seguir encaminada con normalidad, el trabajo este martes habría sido normal, a excepción de una reunión que hubo entre directivos y trabajadores. "No se ha filtrado nada de lo que se habló", aseguraron desde el sindicato FOEVA que tiene unos 30 afiliados en el lugar.

El panorama de la mostera en la provincia parece ser "normal". El vicepresidente del INV, Hugo Carmona, aseguró que durante la temporada de molienda no tuvieron novedades y que tienen constancia que hubo producción durante la molienda. Los productores, tanto desde la Federación de Viñateros como la Asociación de Viñateros Independientes coincidieron con esto: durante la vendimia 2020 ENAV siguió trabajando, aunque hubo menos productores interesados en llevarles sus uvas por la noticia de convocatoria de acreedores y hasta un juicio al presidente del Banco Nación por las supuestas irregularidades del préstamo de 350 millones de dólares.

No hay una confirmación en cuanto a la caída de interés por parte los productores, desde el INV sólo dijeron que tanto la mostera como la bodega que está en Sarmiento cumplieron como cualquier otra empresa durante la temporada. Además, si bien hay una declaración jurada que entrega la empresa al instituto con los datos de cuánto se produjo en la temporada, estos datos no son públicos, como si lo es la estadística general que engloba a todas las mosteras, que son más de 1.000 en todo el país.

Los viñateros no cuentan con estadísticas, pero dos de los referentes del sector coincidieron en que hubo menos productores que decidieron trabajar con ellos. Eduardo Garcés, titular de la Federación de Viñateros, dijo que la empresa que molió un tercio del mosto en 2019 sufrió una baja importante este año, según calculan por hablar con productores. Además aseguró que el sector se encuentra viviendo esto "con mucha preocupación; me pongo en el lugar del productor que ya le vendió, todavía no cobra y no sabe cómo va a seguir la situación". Además, para el empresario no es buen presagio la expropiación porque "las empresas estatales siempre hemos visto que dan pérdida", aunque deseó que este no sea el caso.

Por otro lado, Juan José Ramos de la Asociación de Viñateros Independientes se puso en la vereda contraria a su colega con respecto a la intervención estatal y dijo estar de acuerdo en este caso. "Por supuesto hay preocupación, ya la había previo a la cosecha por la convocatoria, pero esto (por la intervención) debería llevar tranquilidad a los productores porque el Estado obviamente va a asumir los pagos", aseguró el viñatero. Aun así, para Ramos en la vendimia 2020 también hubo una baja importante en la cantidad de uvas que decidieron vender los sanjuaninos a ENAV. El dirigente fue el único en realizar un cálculo aproximado y dijo a Tiempo de San Juan que podría haber habido hasta un 50% menos de trabajo para la planta chimbera, aunque una parte de esto podría deberse a la baja cosecha.

Muchas dudas sobre lo que se viene

Sin dudas la situación de ENAV no tiene punto de comparación con lo que sucede en Santa Fe, donde hay cientos y miles de productores que no cobran hace meses por parte de Vicentin. Pero eso no quita que muchos están atentos a cualquier posible problema, como es el caso del sindicato.

El titular de FOEVA, Emilio Ozán, explicó a Tiempo de San Juan que si bien todo es reciente, el sindicato se encuentra en alerta por lo que pasa. "ENAV tiene ahora 28 a 30 trabajadores ahora y con la bodega en Media Agua llegan a unos 50. Hasta ahora todo ha sido normal y esperamos que se cumplan con los trabajadores y que a la metodología elegida por el Gobierno le vaya bien. Por el momento vamos a esperar a ver qué pasa", aseguró.

En el INV, aseguró Hugo Carmona, todavía no han tenido ninguna novedad ni pedido de información por parte del Estado Nacional, que en esta primera etapa, mientras el Congreso vota la expropiación, intervendrá e investigará los negocios de Vicentín. "Toda la información sobre la producción de la mostera y la bodega están a disposición si es que las nuevas autoridades las necesitan".

En la empresa, al menos durante las primeras 24 horas tras el anuncio de Alberto Fernández, no habían hablado de cambios. Las autoridades no quisieron dialogar con este diario. Ramos de la Asociación de Viñateros dijo que tampoco a los productores les han dicho cómo seguirá la mostera, aunque esperan que haya algún tipo de cambio en las autoridades locales.