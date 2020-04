Sueldo de abril: a nivel nacional el 25% de las pymes no podrá pagarlo y en San Juan el escenario es peor

Peluquerías, marroquinerías de barrio, vinerías. Todas pequeñas pymes que tienen un máximo de tres empleados, que no pueden abrir y su supervivencia depende de ello. Estas son las empresas más afectadas por la cuarentena. Un informe realizado por la Fundación Observatorio Pyme arrojó un número contundente: el 25% de las pymes del país no podrán pagar el sueldo de abril -que se recibe en mayo-. En San Juan el panorama es más dramático aún. Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica. No manejan un porcentaje pero calculan que es mucho más alto que el nacional.

En San Juan hay 20.000 pymes, la mayor parte pertenece al sector comercial, en segundo lugar a servicios, luego a la industria y finalmente, relativas a la producción (siendo las vitivinícolas las mayoritarias). "Acá hay más mini pymes que pymes, por eso la situación es más complicada. No tenemos un porcentaje de pymes que van a estar complicadas para pagar el sueldo de abril en mayo pero si puedo asegurar que va ser superior al 25% que se maneja a nivel nacional", indicó Minozzi.

Al terrible panorama se le suma otro problema más que complica a San Juan. Según el referente, las empresas sanjuaninas son "Estado-Dependientes". Debido a la baja de la recaudación y la restricción de fondos que se manejará próximamente, a las empresas se les caerán los contratos con la Provincia y no tendrán forma de hacerle frente al pago de salarios. "Son muchísimas las pymes que dependen de lo que le facturan al Estado. La crisis sanitaria obliga a destinar los fondos a la salud prioritariamente y a la emergencia social. Cuando se les caigan los contratos con el Estado a las pequeñas empresas se va a generar un gran problema", aseguró.

No se sabe cuánto pero se estima que la recaudación va a tener una caída estrepitosa. Estos ingresos son parte esencial de los fondos que se destinan a las provincias en concepto de coparticipación. La pregunta es:¿Hasta dónde va a poder aguantar el Estado sin dinero que ingrese a las arcas? Justamente de esto dependerá cómo continuarán los contratos en San Juan y en el resto del país. San Juan le suma un colchón a la situación ya que tiene recursos del Fondo Anticíclico guardados para hacer frente a emergencias de este tipo.

La primera medida que han tomado varias pymes es recortarle el sueldo a los trabajadores que tienen en sus filas. Es algo pactado, de común acuerdo. Lo que llama la atención y tiene a los funcionarios del Gobierno Nacional con la atención focalizada es que los primeros que recortaron salarios y despidieron son los grandes, entre ellos el hombre más millonario del país, Paolo Rocca, propietario de la empresa de construcción Techint.

El 54% de las pymes no está operativa en el país, en la provincia calculan que el porcentaje es más alto. Sin posibilidades de vender y con las puertas casi cerradas al crédito, las pequeñas y medianas empresas no saben cómo van a afrontar el pago de sueldos y de los costos fijos (alquiler, servicios, entre otros). Abril no va a ser el peor mes, sino que calculan que el pico de la crisis se va a dar en junio-julio. "El país ya venía en crisis, no es que estábamos perfecto. Esto se le suma . Vamos a vivir una economía de supervivencia", concluyó Minozzi.